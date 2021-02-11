البورصة المصرية ترتفع هامشيًا بالختام ورأس المال السوقي يربح 1.4 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 هاشميًا بنسبة 0.01 %، ليغلق عند مستوى 11546 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 707.887 مليار جنيه، مسجلًا مكاسب بلغت 1.5 مليار جنيه ، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 5.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 1.25 مليار ورقة منفذة على 52.5 ألف عملية.

وتم التداول على 194 سهماً، ارتفع منهم نحو 104 أسهم، وانخفض نحو 70 سهمًا، ولم تتغير مستويات 15 سهمًا.