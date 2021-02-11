وزير الصحة اللبناني: لقاح كورونا يصل بيروت بعد غد والتطعيم الأحد

كشف ​وزير الصحة​ اللبناني في ​حكومة​ تسيير الأعمال ​حمد حسن،​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ في حكومة تسيير الأعمال ​طارق المجذوب​ للإعلان عن الخطة الصحية لمواكبة ​الفتح​ الجزئي والتدريجي للقطاع التربوي، عن دراستين تم إجراؤها في كل من ​مستشفى الروم​ وكلية العلوم في الجامعة اللبنانية، أظهرتا أن الجزء الأكبر من الحالات​ التي تم تسجيلها أخيرا تعود إلى السلالة ​الجديدة​ المتحورة لفيروس كورونا​. وهذا ما يفسر التفشي الكبير الحاصل، بالإضافة إلى ما شهدته الأعياد من تجمعات.





وقال: "ان الواقع الراهن يتطلب إجراءات وقائية كثيرة الجدية للتخفيف من عدد ​الإصابات​، علما أن ​تحقيق​ التطعيم (التحصين) المجتمعي بواسطة اللقاح يمنح الأمل في مواجهة الوباء.





وأعلن في هذا السياق أن اللقاح سيصل إلى لبنان عصر يوم السبت المقبل لينطلق التحصين يوم الأحد ويبدأ تنفيذ الخطة الوطنية الإثنين".





ولفت حسن الى "ان خطة التلقيح تعتمد أولويات بحسب العمر ومنسوب الخطر، وثمة قطاعات تحتل الأولوية مثل ​القطاع الصحي​ والمتقدمين في العمر ومن يعانون من أمراض مستعصية، ويحتل القطاع التربوي أولوية بعد القطاع الصحي، فالتربية عنوان رقي المجتمع، وتتطلب في هذه المرحلة مؤازرة صحية وطبية في ما يمكن اعتباره مهمة استراتيجية للمحافظة على مستقبل الأجيال والمستوى التربوي الذي تميز به لبنان".





وأعلن "أن المنظمات الدولية الشريكة ل​وزارة الصحة العامة​ قدمت ثمانين ألف فحص سريع Antigen Rapid Test، لخدمة القطاع التربوي وحمايته. كما أن هناك مبادرة من ​الجامعة اللبنانية​ لتغطية الفئات العمرية التي تفوق ست عشرة سنة باللقاح، أي طلاب المرحلة الثانوية، وذلك من خلال تأمين خمسين ألف لقاح من AstraZeneca بما يشمل القطاع التربوي العام والخاص".