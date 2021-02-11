ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية تعالج التوتر والقلق

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:01 م
علاج التوتر والقلق
علاج التوتر والقلق
Advertisements
نهى هجرس
يعاني الكثير من الأشخاص من التوتر الدائم والشعور بالقلق، ويمكن أن يكون للتوتر المصحوب بالقلق حقًا تأثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز المشروبات التي تساعد على تخفيف التوتر والقلق...

- شاي البابونج 
يشتهر البابونج (Matricaria chamomilla) بفوائده الصحية العديدة الرائعة، يحتوي البابونج على خصائص مهدئة ومهدئة يمكن أن تقلل بشكل كبير من التوتر والقلق والاكتئاب كما أنه يعالج الأرق. 

طريقة التحضير:
في كوب من الماء المغلي ، أضف 2 ملعقة كبيرة من أزهار البابونج الجافة. 
انقع لمدة 5 دقائق. 
يصفى ويشرب.

- شاي النعناع 
شاي النعناع (Mentha piperita) هو شاي عشبي فعال آخر معروف بتخفيف التوتر والقلق، ويعود ذلك إلى مستخلص المنثول الموجود في النعناع الذي يعمل بمثابة مرخي للعضلات ، مما يقلل من التوتر والقلق ويعالج الأرق. 
طريقة التحضير:
اغلِ كوبًا من الماء وأضف كيس شاي النعناع. 
اتركه لمدة 3 إلى 4 دقائق ثم اشربه.

- شاي اللافندر 
اللافندر (Lavandula) له تأثيرات على استقرار الحالة المزاجية ومسكنات تساهم في العديد من الفوائد الصحية التي يمتلكها مثل خفض مستويات القلق وعلاج الأرق على سبيل المثال لا الحصر. 
طريقة التحضير:
اغلي كوبًا من الماء وأضف 4 ملاعق صغيرة من براعم اللافندر الطازجة إلى الماء. 
اتركه ينقع لمدة 10 دقائق ثم اشربه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج بيتي للصداع بدون مسكنات بسرعة مذهلة

نوع مهمل من الأعشاب يقلل من التهاب الأوعية الدموية

بدون مسكنات.. حيل مذهلة للتخلص من ألم الصداع

تخلصي من الصداع بمضغ هذه العشبة على معدة فارغة

علاج صداع العين والجبهة بدون مسكنات بسرعة مذهلة

وداعاً لألم الصداع بعلاجات سريعة من مطبخك

ترشيحاتنا

موسيمانى يثير الجدل قبل دقائق من مواجهة الأهلى وبالميراس البرازيلي

رقم خاص لـ محمد الشناوي في كأس العالم للأندية

وفاة علي حميدة وعائلته تلوم نقابة الموسيقيين

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

الصحة تحذر من زيارات رمضان: زيادة الإصابة بـ كورونا متوقعة خلال أبريل

نهائي المونديال.. بايرن ميونخ يسجل الهدف الأول في شباك تيجريس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية تعالج التوتر والقلق

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة