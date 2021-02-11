دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية تعالج التوتر والقلق

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز المشروبات التي تساعد على تخفيف التوتر والقلق...

- شاي البابونج

يشتهر البابونج (Matricaria chamomilla) بفوائده الصحية العديدة الرائعة، يحتوي البابونج على خصائص مهدئة ومهدئة يمكن أن تقلل بشكل كبير من التوتر والقلق والاكتئاب كما أنه يعالج الأرق.





طريقة التحضير:

في كوب من الماء المغلي ، أضف 2 ملعقة كبيرة من أزهار البابونج الجافة.

انقع لمدة 5 دقائق.

يصفى ويشرب.



