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رياضة

بعد مرور 75 دقيقة.. سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة بهدف ريان.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:09 م
صدى البلد
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محمد السعيد
تقدم سيراميكا كليوباترا على نظيره غزل المحلة المحلة بهدف دون رد، بعد مرور 75 دقيقة، من المباراة التي تجمعهما على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري المصري.

أولى محاولات سيراميكا كليوباترا على مرمى غزل المحلة كانت في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق صالح جمعة من كرة عرضية من الجانب الأيمن لكنها خرجت ضربة مرمى.


وشهدت الدقيقة الثامنة أولى هجمات غزل المحلة عن طريق رأسية حامد يحيى، لكنها مرت بجوار مرمى عامر عامر.


وانطلق رجب بكار، لاعب سيرامكيا كليوباترا، بالكرة في الدقيقة 11، ومرر الكرة لـ أحمد ياسر ريان الذي سددها لكنها ارتطمت بالدفاع.


وفي الدقيقة 11 سدد شريف دابو كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت ركلة ركنية.


وغادر بسام ماهر، لاعب غزل المحلة، أرضية الملعب في الدقيقة 17  بسبب الإصابة وتم استبداله بـ الإخمين.


وواصل سيراميكا كليوباترا هجومه على غزل المحلة عن طريق صالح جمعة وشريف دابو وأحمد ياسر ريان.


وفي الدقيقة 41، تمكن أحمد ياسر ريان من التقدم لـ سيراميكا كليوباترا بعد الانفراد بحارس.

أهدر شريف دابو ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 48

وفي الدقيقة 52 سدد كرة قوية لكنها مرات بجوار مرمى حارس غزل المحلة.

وشهدت الدقيقة 56 هجمة لعزل المحلة عن طريق عرضية من خالد رسلان من الجانب الأيمن ،لكنها مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء.

وحاول شريف رسلان الاختراق من العمق في الثلث الأخير من ملعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 73، لكن لاعبو سيراميكا باترا تمكنوا من إيقافه لتخرج الكرة ركلة مرمى.
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