محافظ الشرقية: تنفيذ 265 مشروعا بتكلفة 24 مليارا و263 مليون جنيه

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهم وبين الجهاز التنفيذي ووضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والقضايا التي تعاني منها دوائرهم.





حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي و المهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، و سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة.





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في بداية اللقاء رحب المحافظ بالنواب الشباب الجدد متمنيًا لهم أداء متميزًا في البرلمان بغرفتيه ( النواب – الشيوخ ) لإثراء الحياة السياسية في مصر ولتحسين جودة الحياة للمواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا ضرورة توحيد جهود الجهاز التنفيذي والتشريعي بكونهما جناحي التنمية والبناء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.





أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة القري والمراكز والمدن مشيرا إلي أنه جاري تنفيذ 265 مشروع في قطاعات [ مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق – التعليم – الصحة – الشباب والرياضة – الكهرباء – الغاز الطبيعي – التموين ] بتكلفة تبلغ 24 مليارا و263 مليون جنيه لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.





وخلال الاجتماع نوه المحافظ أنه جار تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية 12 مليارا و116 مليون جنيه، تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة ولتطوير البنية التحتية ، لافتًا إلى أنه من المقرر نهاية عام 2021 م يصل إجمالي عدد القري التي يتم تغطيتها بالصرف الصحي إلي 301 قرية بنسة تتجاوز الـ 50% تزامنًا مع تنفيذ خطة الدولة لتغطية القري بمشروعات الصرف الصحي.





وقال المحافظ إنه في إطار سعي المحافظة الدائم إلى الإرتقاء بقطاع الطرق جار رفع كفاءة وإزدواج طريق الزقازيق – أبو كبير بتكلفة 300 مليون جنيه كمرحلة أولي، وازدواج المسافة من فاقوس وحتي أبو كبير بطول 10 كم وبتكلفة 70 مليون جنية ، مشيرًا إلي أنه من المقرر إدراج المسافة من أبو كبير حتي ههيا بطول 14 كم بالخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2021/2022, وإدراج ازدواج المسافة من ههيا حتي الزقازيق بطول 12 كم بالخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2022/2023.





وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير العواصم والمدن الكبري في محافظات الجمهورية أكد محافظ الشرقية أنه سيتم إنشاء أحياء جديده داخل مراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات لينقل إليها سكان المناطق العشوائية والإستفادة منها في فتح محاور مرورية جديدة ، مشيرًا إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع للمصالح الحكومية داخل مدينة الزقازيق يتم ربطه مع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية للإستفادة من منظومة التحول الرقمي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.





تطرق الاجتماع إلى استعراض المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، حيث أكد محافظ الشرقية أنه تم إختيار 41 قرية بمركز الحسينية ، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثاني الميداني لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا في أعمال التطوير بالقري من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكباري وتوصيل غاز طبيعي للنهوض بمستوي معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.





ومن جانبهم استعرض النواب عدد من المشكلات التي تعاني منها دوائرهم بالإضافة إلى المشكلات التي لمسوها في القطاعات الخدمية المختلفة، مطالبين بزيادة الدعم المخصص لقطاع الصحة وتزويد المستشفيات بأجهزة طبية وأشعة مقطعية، وسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المتعثرة في قطاعات الصرف الصحي والمياه والطرق وتوفير التمويل اللازم لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة الفعلية، فضلًا عن تقديمهم لمقترح بتفعيل دور المجتمع المدني بالتعاون مع الجهاز التنفيذى في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للنهوض بالمجتمع.