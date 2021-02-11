لمواجهة كورونا.. مصادرة 33 شيشة وتغريم 10 مواطنين بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت الحملة عن مصادرة ٣٣ شيشة من٢ مقهي مخالف بقريتي (الأشراف وحوض الطرفة) فضلًا عن تغريم (١٠) مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وعلى جانب آخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 7 مدارس بمركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 57 مليونا و700 ألف جنيه، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعه مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصا على مستقبلهم.

أوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1546 فصلا جديدا بتكلفة 679 مليونا و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، مشددًا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كل الأعمال طبقًا للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية إلى أنه جار الانتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بنطاق مركز ومدينة أبو كبير لتوفير 136 فصلا وبتكلفة 57 مليونا و700 ألف جنيه، حيث شملت إنشاء جديد لمدرسة المشاعلة الثانوية الصناعية لإضافة 15 فصلا دراسيا وبتكلفة 18 مليونا و400 ألف جنيه , وإنشاء جديد لمدرسة ابو جويفل للتعليم الأساسي لاضافة 11 فصلا جديدا وبتكلفة 7 ملايين جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مجدي السيد نور الابتدائية لإضافة 24 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و400 ألف جنيه.

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جار الانتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة المقدم خالد أحمد الدولتلي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا جديدا وبتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وأعمال الإحلال الكلي لمدرسة أبو كبير الثانوية بنين لاضافة 39 فصلا وبتكلفة 9 ملايين و700 ألف جنيه واعمال الإحلال الجزئي لمدرسة طوخ الابتدائية الجديدة لإضافة 22 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه، وأعمال توسعة 14 فصلا بمدرسة أبو مليحة الرسمية للغات بتكلفة 4 ملايين جنيه.