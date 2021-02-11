تفاديا لوقوع حوادث.. محافظ الشرقية يكلف بتمهيد طريق "ميت أبو عربي" في الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتسوية وتمهيد طريق ميت أبو عربي وإزالة المطبات العشوائية والكتل الخرسانية الموضوعة في وسط الطريق أمام منازل بعض الأهالي تفاديًا لوقوع حوادث السيارات.

كان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تلقي شكوى من أهالي قرية ميت أبو عربي يتضررون من وجود مطبات صناعية عشوائية علي الطريق، حيث قام بعض الأهالي بوضع كتل خرسانية أمام منازلهم في منتصف الطريق لإجبار سائقي السيارات علي تهدئة السرعة، فضلًا عن تراكم أكوام القمامة على جانبي الطريق وحدوث هبوط أرضي وانهيار الرصيف في أكثر من منطقة بالطريق.

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وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة كافة المطبات والكتل الخرسانية العشوائيه بطول طريق ميت ابو عربي ومعالجه الهبوط الأرضي فضلًا عن تمهيد وتسوية جانبي الطريق بإستخدام الجليدر للحد من الحوادث المرورية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية المجانية، والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالاشتراك مع إدارة الزقازيق البيطرية بتنفيذ قافلة بيطرية بمركز الزقازيق، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 73 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 24 رأس ماشية والفحص بجهاز السونار لـ32 رأس ماشية، كما تم تجريع 287 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية ورش 105 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وتسجيل وترقيم 30 رأس ماشية وفحص وعلاج 376 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثي ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية.