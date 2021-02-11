تضامن الشرقية: استلام 513 بطاقة تكافل وكرامة للبدء في توزيعها على المستحقين

أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن المديرية استلمت 513 بطاقة لحالات تكافل و كرامة منهم 140 بطاقة تكافل ليصبح إجمالى عدد المستفيدين 79594 مستفيدًا .

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية انه تم استلام 373 بطاقة كرامة ليصبح إجمالى عدد المستفيدين 75255 مستفيدًا .

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الأورمان: توزيع 26 ألف كيلو لحوم في 55 قرية بالشرقية

وأوضح وكيل الوزارة أنه عقب الانتهاء من توزيع هذه الفيز على مستحقيها سيصبح إجمالي عدد المستفيدين على مستوى محافظة الشرقية 154849 مستفيدًا وسيتم تسليمهم لمنتفعى مشروع تكافل وكرامة خلال الأيام القادمة كما ستتولى المديرية تسليم الكروت للمنتفعين للبدء فى صرف المستحقات المالية للمنتفعين عن طريق مكاتب البريد التابعين لها.

وعلي جانب آخر فقد أعلنت جمعية الأورمان عن بدء توزيع 26 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى الشرقية من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك في (55) قرية بالمحافظة، بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الجمعية على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم .

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن خطة التوزيع تشمل قرى عزبه ناصر وقريه 16 والربعمائه والناصريه مركز صان الحجر، وقرى الجمالية ومنشأة بشاره والاخيوه وقريه 2 مركز الحسينية، وقرى بني حسن وكفر حجى وتلراك واولاد صقر ومنشاة ناصر مركز اولاد صقر، وقرى ع التل ومنشأه يوسف وحى مبارك وبن العاص وشنيط الحرابوه وأبوعمران مركز كفر صقر، وقرى دويدار ونزله العارين وأبو عماره وأولاد موسي وابوياسين وكفر الاعصر ومنشاة صالح والحصوه وطوخ وابوكبير والطوخي مركز ابو كبير، وقرى الأحسانيه وع نظري وأبو حطب مركز ههيا، وقرى الخطاره والطويله وجهينه مركز فاقوس، وقرى القطاوية وابراهيم منصور ونزله العزازي وعمريط مركز أبوحماد، وقرى المجفف والميساء وكفر الباشا وكراديس وابو متنا مركز ديرب نجم، وقرية الحبش مركز الابراهيمية، وقريتي البيوم وكفر محمد حسين مركز الزقازيق، وقريتي حفنا وابو شرف مركز بلبيس، وبندف والصنافين مركز منيا القمح، وقرية ابو شربيه مركز مشتول السوق .

وأشار شعبان إلى أن التوزيع سيجرى وفقا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية سبق لها ونفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة.