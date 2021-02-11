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محافظات

الأورمان: توزيع 26 ألف كيلو لحوم في 55 قرية بالشرقية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:52 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أعلنت جمعية الأورمان عن بدء توزيع 26 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى الشرقية من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك في (55) قرية بالمحافظة، بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الجمعية على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم .

 

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن خطة التوزيع تشمل قرى عزبه ناصر وقريه 16 والربعمائه والناصريه مركز صان الحجر، وقرى الجماليه ومنشأه بشاره والاخيوه وقريه 2 مركز الحسينية، وقرى بني حسن وكفر حجى  وتلراك واولاد صقر ومنشاة ناصر مركز اولاد صقر، وقرى ع التل ومنشأه يوسف وحى مبارك وبن العاص وشنيط الحرابوه وأبوعمران مركز كفر صقر، وقرى دويدار ونزله العارين وأبو عماره وأولاد موسي وابوياسين وكفر الاعصر  ومنشاة صالح  والحصوه وطوخ وابوكبير والطوخي مركز ابو كبير، وقرى الأحسانيه وع نظري وأبو حطب مركز ههيا، وقرى الخطاره والطويله  وجهينه مركز فاقوس، وقرى القطاويه وابراهيم منصور  ونزله العزازي وعمريط مركز أبوحماد، وقرى المجفف والميساء وكفر الباشا وكراديس وابو متنا مركز ديرب نجم، وقرية الحبش مركز الابراهيمية، وقريتي البيوم وكفر محمد حسين مركز الزقازيق، وقريتي حفنا وابو شرف مركز بلبيس، وبندف والصنافين مركز منيا القمح، وقرية ابو شربيه مركز مشتول السوق .

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وأشار شعبان الي أن التوزيع سيجرى وفقا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.

 

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة

 

وعلي جانب أخر فقد أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق انه بناءًا على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومواعيد الغلق للمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات وغيرها وتنفيذا للكتاب الدورى رقم 37 لسنة 2020وقرار معالى دولة رئيس الوزراء رقم 2701لسنة2020 فقد تم شن حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

 

وأضافت رئيس حى ثان الزقازيق انه تم شن الحملة بالتنسيق مع أحمد عبدالفتاح نائب رئيس الحى ومسؤول الغلق بالحى والإدارات المعاونة بالحى وتم المرور الميدانى بنطاق حى ثان الزقازيق وضبط سنتر للدروس الخصوصية بشارع لكوظ بنطاق الحى وتم غلقه وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه.

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