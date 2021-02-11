صحة الشرقية: إجراء 3 حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المريض، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور أحمد جويفل استشاري القلب بمعهد القلب القومي، بإجراء 3 حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية،





وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بلغ 331 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.





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إدارة شؤون البيئة بالشرقية تجري التفتيش على 104 منشآت غذائية





وعلي جانب أخر فقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام للتفتيش على 104 منشآت غذائية خلال الثلاثة أشهر الماضية لمتابعة تطبيق كب الاشتراطات والمعايير القياسية وتعزيز حالة الوعي لدى العمال بالطرق الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

شدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، فضلًا عن إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهله محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

وأكد المحافظ أنه إذا تم رصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فوري.