أبرزها تخفيف الالم.. فوائد غير متوقعة عن جوزة الطيب

. يساعد على تحسين الهضم

من المعروف أن جوزة الطيب لها خصائص طبية يمكنها علاج قرحة المعدة والمساعدة في الهضم. يضيف الكثير من الناس هذه التوابل إلى الطعام ، لأنها تساعد في سهولة الهضم. في بعض الأحيان ، حتى الحلويات الهندية مزينة بقليل من جوزة الطيب لنفس السبب.





2. يساعد في علاج الأرق

يبدو أن جوزة الطيب لها خصائص لعلاج الأرق أيضًا. ثبت أن القليل من جوزة الطيب ، في كوب من الحليب الدافئ ، تسبب النعاس لدى كثير من الناس. تعطي الكثير من الأمهات لأطفالهن الحليب الدافئ مع القليل من مسحوق جوزة الطيب الممزوج به. هذا تقليد قديم تم تناقله عبر الأجيال لأنه في الواقع فعال للغاية. في الواقع ، جوزة الطيب للحث على النوم هي طريقة عضوية وصحية لعلاج الأرق.





3. يساعد في تخفيف الآلام

جوزة الطيب لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وعدم الراحة. تحتوي هذه التوابل على مواد كيميائية مثل ميريستسين وإيليميسين وسافرول وأوجينول مما يجعلها مفيدة في علاج الألم. تم العثور على هذه المواد الكيميائية في زيت جوزة الطيب. تشمل فوائد زيت جوزة الطيب علاج التورم والالتهاب وآلام المفاصل وتشنجات العضلات والآلام والقروح.





4. يساعد في نشاط الدماغ

تعمل جوزة الطيب كمنشط جنسي ، مما يعني أنها يمكن أن تحفز الخلايا العصبية في الدماغ. يمكن أن تساعد المواد الكيميائية الموجودة في هذه التوابل في إفراز هرمونات الشعور بالسعادة في الجسم ، والتي بدورها لها تأثير مهدئ عليك. نظرًا لأنها ترفع من مزاجك وتعمل كمنشط ، فإن جوزة الطيب تعد خيارًا رائعًا للمساعدة في علاج التوتر.





5. عظيم لبشرتك

إذا كنت تبحث عن منتج طبيعي يمكنه أن يفعل المعجزات لبشرتك ، فإن جوزة الطيب هي إجابتك. هناك العديد من الفوائد لجوزة الطيب للوجه والبشرة. يمكن أن تساعد خصائصه العديدة المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات في الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها وتفكيك المسام والرؤوس السوداء. تعمل جوزة الطيب كمقشر رائع للوجه. أفضل طريقة لاستخدام هذه التوابل لبشرتك هي مزجها في شكل مسحوق مع العسل وتنظيف بشرتك بلطف.





6. يساعد في علاج رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة هي سموم مفرطة في جسمك. من المعروف أن جوزة الطيب لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات ، وهذا يمكن أن يساعد في تنظيف نظامك. أحد الزيوت الأساسية الموجودة في جوزة الطيب هو الأوجينول ، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف وجع الأسنان أيضًا. Macelignan ، مادة كيميائية موجودة في جوزة الطيب ، يمكن أن تساعد في منع تسوس الأسنان .





7. يساعد على تنظيم ضغط الدم والدورة الدموية