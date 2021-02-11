رئيس الحكومة المؤقتة الليبية يصل بنغازي لتعزيز الوحدة قبل الانتخابات الوطنية

وصل رئيس الحكومة المؤقتة الليبية المعينة حديثًا، الخميس، إلى بنغازي، معقل الفصائل الشرقية في البلاد المنقسمة، في إطار حملة لتعزيز الوحدة قبل الانتخابات الوطنية في الشتاء المقبل.





ووصل محمد يونس منفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، من أثينا، حيث كان يعيش منذ ثلاث سنوات ، والتقى على الفور بالعشرات من شيوخ القبائل والأكاديميين والنشطاء داخل صالة كبار الشخصيات في المطار.





وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مؤتمر رعته الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث اختار مندوبون من الأطراف المتحاربة أربعة قادة لتوجيه ليبيا قبل انتخابات ديسمبر في خطوة رئيسية - إذا لم تكن مؤكدة - نحو توحيد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وإنهاء أحد الصراعات المستعصية التي خلفتها وراءها. من الربيع العربي.





ومنذ عام 2015، تم تقسيم ليبيا بين حكومتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، تدعم كل منهما مجموعة واسعة من الميليشيات.





في أبريل 2019، شن خليفة حفتر، القائد العسكري المتحالف مع الحكومة الشرقية، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس.





وفشلت حملته بعد 14 شهرًا من القتال، وفي أكتوبر الماضي، أقنعت الأمم المتحدة الطرفين بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار والشروع في حوار سياسي.





وتم اختيار منفي، وهو دبلوماسي من شرق البلاد، لرئاسة مجلس رئاسي يضم اثنين من المسؤولين الآخرين. كما اختار المنتدى رئيسا منفصلا للوزراء رجل أعمال نافذ من مدينة مصراتة الغربية اسمه عبد الحميد محمد دبيبة.





ويمثل كل من أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة منطقة من ليبيا القديمة: طرابلس في الغرب ، وبرقة في الشرق ، وفزان في الجنوب الغربي. توج تعيين حكومة مؤقتة أشهرا من المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي أسفرت عن اتفاق لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر.





وقال "هدفنا هو تحقيق الوحدة والمصالحة الحقيقية والتعاون مع الجميع من أجل إنهاء المعاناة" ، غرد المنفي قبل وقت قصير من وصوله. والتقى بحفتر في مقر قواته ببنغازي بعد وقت قصير من مغادرته المطار.





وكان حفتر قد رحب بالفعل بتعيين الحكومة الجديدة ، مشيدًا بقادتها ووصفهم بأنهم "شخصيات وطنية". على الرغم من أن منفي ينحدر في الأصل من مدينة طبرق الشرقية ، إلا أن بعض المراقبين جادلوا بأنه متحالف سياسيًا مع الفصائل الغربية مما قد يقوض قدرة السلطات الانتقالية على تمثيل المصالح السياسية للشرق.





وانزلقت ليبيا إلى الفوضى في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالدكتاتور القديم معمر القذافي وقتلته. كل الحكومات المتنافسة كانت مدعومة من قبل مجموعة من الميليشيات والحكومات الأجنبية.





وعمل منفي لمدة عام تقريبًا كسفير لليبيا في اليونان قبل أن تأمر أثينا بطرده في ديسمبر 2019 بعد اتفاق بحري مثير للجدل بين طرابلس وأنقرة. مكث في اليونان مع عائلته ولكن بدون وضع دبلوماسي.