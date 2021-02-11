محمد هاني بعد تتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم: فخور إنى من جيل مشرف

علق محمد هاني لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.









ونشر محمد هاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "‏الحمد لله 🤲 فخور انى كنت لاعب من جيل مشرف يستحق الاحترام و التقدير .. شكرًا لاعيبة الاهلى الرجالة .. شكرًا جمهور الاهلى العظيم 🦅🎖".









توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



