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الصحة تحذر من زيارات رمضان: زيادة الإصابة بـ كورونا متوقعة خلال أبريل

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:44 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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أسامة علي
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن الوزارة تتوقع عودة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر أبريل القادم.

وأكد مجاهد خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن الأمر مازال توقعا، لافتا إلى أن المواطنين خلال فصل الشتاء يميلون للجلوس فى الأمكان المغلقة.

وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة: يتزامن شهر أبريل هذا العام مع حلو شهر رمضان الكريم وكعادة الشعب المصرى يحبون التجمع وتبادل الزيارة، لذا فإن الحذر وتقليل الاختلاط أمرا لا غنى عنه لمواجهة انتشار كورونا.

ولفت متحدث الصحة، إلى أن اعداد الاصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا منذ شهر تقريبا.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تجربة مصر في التصدي لفيروس كورونا المستجد، خلال عام 2020، وذلك بعد الاستجابة لإعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كورونا الغامض في يناير من العام الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم أفريقيا، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور "مويتي ماتشيديسو"، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، والدكتور "بيتر بيوت"، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وأوضحت الوزيرة أن مصر كانت ضمن أول 3 دول في العالم تستجيب لتحذيرات منظمة الصحة العالمية ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية، حيث تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر في منتصف شهر فبراير من العام الماضي، مؤكدة حرص مصر على اتباع منهج علمي في التعامل مع الأزمة ومتغيراتها.
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