مخاطر بالجملة.. لهذا السبب لا يجب تناول الدجاج كل يوم





1. الكثير من البروتين

من الناحية المثالية ، يجب أن يتكون حوالي 10 إلى 35 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية من البروتين. إن تناول الكثير من البروتين يجعل جسمك يخزن هذا على شكل دهون. وهذا يعني زيادة وزنك مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون في الدم. سيساهم تناول قطعة كبيرة من الدجاج كل يوم في زيادة كمية البروتين التي تتناولها ، لذا تأكد من مراقبتها عن كثب.









2. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدجاج إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. لن يكون مفاجئًا أن هذا مرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبهذه الطريقة ، فإن تناول الدجاج والمنتجات الأخرى الغنية بالبروتين يزيد بشكل غير مباشر من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - وهي مشكلات صحية يمكن أن تسبب الوفاة.





3. صعوبة في الحفاظ على الوزن

قد يؤدي تناول الكثير من البروتينات الحيوانية ، مثل الدجاج ، إلى صعوبة الحفاظ على وزن صحي. وفقًا لصحيفة هافينغتون بوست ، فإن الأشخاص الذين يمكنهم الذهاب بدون لحوم ، مثل النباتيين ، والنباتيين ، والنباتيين ، والنباتيين ، عادة ما يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بشكل يومي.





4. أكبر فرصة للإصابة بالتسمم الغذائي

دائمًا ما يكون التعامل مع الدجاج أمرًا شاقًا. إذا لم تكن قد طهيت اللحم بالكامل أو إذا لامست الخضروات الخاصة بك الدجاج النيء ، فقد تعرض وجبتك للسالمونيلا أو العطيفة. تشتهر هذه البكتيريا بآثارها الضارة على جسم الإنسان ، حيث يمكن أن تؤدي إلى مرض شديد. من المهم بشكل خاص للمجموعات الضعيفة من الناس ، مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل ، تجنب هذا النوع من التلوث بأي ثمن.





5. فرصة أكبر لمقاومة المضادات الحيوية

من الشائع بين مزارعي الدواجن فرض المضادات الحيوية على مواشيهم. من خلال تناول هذا الدجاج ، يمكن للبشر أن يصبحوا مقاومة لهذه المضادات الحيوية. بالطبع ، هذا يشكل خطرًا حقيقيًا جدًا عند التعامل مع عدوى وعليك تناول المضادات الحيوية. من المحتمل أن الدواء لا يعمل كما ينبغي.