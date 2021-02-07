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مرأة

تشاينيز فوود.. طريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسم من المطبخ الآسيوي

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنتِ من محبي الأكلات الصينية وأكلات البلدان المختلفة نقدم إليك طريقة عمل تشاينيز فود، الذي انتشر بشكل كبير وعليه إقبال بالمولات والمطاعم المختلفة ويمكن أن تقدمي دبابيس الدجاج بالسمسم بشكل مختلف. 

المقادير
 سمسم 
 حبة البركة
  صويا صوص
  سويت آند شيلي صوص
  سويت آند ساور صوص
  خل تفاح  
ماء بصل 
 جوزة الطيب
  زعفران
  ثوم مفروم
  فلفل أسود حب  
جنزبيل طازج
  زيت سمسم  
جنزبيل مخلل 
 فلفل أخضر مكعبات

طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالسمسم
* يخلط الصويا صوص والثوم والسويت آند تشيلي صوص وخل التفاح وماء البصل وجوزة الطيب والجنزبيل والزعفران والفلفل والسويت اند ساور صوص
* يتبل الدبابيس بالخليط وتشوح في زيت السمسم مع السمسم وحبة البركة
* تقدم ساخنة مع الفلفل الأخضر والزنجبيل المخلل
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