أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دبابيس دجاج المقرمشة في المنزل

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مقادير دبابيس دجاج مقرمشة

دبابيس دجاج

حبهان

ورق لورا

بصل

ملح

فلفل أسود

إكسترا كريسبي

1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم

1 ملعقة كبيرة بودرة بصل

2 ملعقة صغيرة بابريكا

زيت للقلي

جزر للتقديم





طريقة تحضير دبابيس دجاج مقرمشة:

-يخلط البصل مع الخل والتوابل.

-تتبل الدبابيس بها ثم تترك من ساعتين لليلة كاملة.

-تغلف الدبابيس بخلطة إكسترا كريسبي.