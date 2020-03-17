AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالخلطة السرية.. طريقة عمل دبابيس دجاج مقرمش

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يحب الأطفال وصفات المطاعم، ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل دبابيس دجاج مقرمش بالخلطة السرية. 

المقادير:
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم - 1 ملعقة صغيرة جنزبيل مفروم - 2 ملعقة كبيرة صلصة فلفل أحمر - 1/4 كوب صلصة صويا - 1 كوب حليب جوز هند - ملح وفلفل - 6 أوراك دجاج - 1 كوب دقيق - 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون - 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة - 2 بيضة مخفوقة - 1 كوب فول سوداني مجروش - زيت للقلي.

الطريقة:
- قلبى الثوم مع جنزبيل وصلصة الفلفل وصلصة الصويا وحليب جوز الهند في طبق.
- تبلى الخليط بالملح والفلفل وقلبى جيدا حتى تختلط مقادير الصلصة.
- يتم الاحتفاظ بمقدار 2/1 كوب من الصلصة على جنب لاستخدامها.
- ضعى الدجاج في باقي كمية الصلصة بحيث تغطيها ثم تغطى وتوضع بالثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتشبع من النكهة.
- قلبى الدقيق مع الكركم والكزبرة ويتبل بالملح والفلفل.
- قلبى كمية قليلة من الجزء المتبقى من الصلصة (حوالي 3 ملاعق كبيرة) مع البيض في طبق آخر مع التقليب حتى يختلط خليط البيض.
- ارفعى قطع الدجاج من الصلصة مع الاحتفاظ بأكبر كمية سائل ملتصقة بها ثم توضع في خليط الدقيق.
- قلبى أوراك الدجاج في خليط الدقيق المتبل حتى تغطى تماما ثم تغطى بخليط البيض وأخيرا بالفول السوداني المجروش.
- سخنى الزيت في طاسة على نار متوسطة وتحمر الدجاج من جميع الجهات حتى يصبح لونها ذهبيا.
- وترفع أوراك الدجاج على مناديل ورقية وترص في طبق التقديم وتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت.. والحلو: كيك بون كورن بالكراميل

هنتغدى إيه النهاردة.. سمك فيليه مقلى مع الأرز الأحمر والسلطة الخضراء

وجبة متكاملة وبأقل التكاليف.. دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17- 3 -2020.. فيديو

جمال شعبان يكشف عن 6 وسائل لزيادة المناعة ضد كورونا

أخبار الفن .. تامر حسني يوجه الشكر للأطباء بسبب كورونا.. ونجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج

لزوم الحجر الصحي وكورونا.. رجل يحول منزله إلى هايبر ماركت..فيديو

حدث ليلا.. كورونا يحصد الأرواح.. و500 مليون دينار كويتي لمواجهته.. وأول صفقة للزمالك.. وكواليس أزمة الأهلي

يخرب البيوت ويسبب الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجات من فعل شائع تقع فيه الكثيرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو ومكياج جذاب.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

تفشي فيروس كورونا.. 10 طرق للعمل بكفاءة من المنزل

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة