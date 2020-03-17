بالخلطة السرية.. طريقة عمل دبابيس دجاج مقرمش

يحب الأطفال وصفات المطاعم، ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل دبابيس دجاج مقرمش بالخلطة السرية.





المقادير:

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم - 1 ملعقة صغيرة جنزبيل مفروم - 2 ملعقة كبيرة صلصة فلفل أحمر - 1/4 كوب صلصة صويا - 1 كوب حليب جوز هند - ملح وفلفل - 6 أوراك دجاج - 1 كوب دقيق - 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون - 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة - 2 بيضة مخفوقة - 1 كوب فول سوداني مجروش - زيت للقلي.





الطريقة:

- قلبى الثوم مع جنزبيل وصلصة الفلفل وصلصة الصويا وحليب جوز الهند في طبق.

- تبلى الخليط بالملح والفلفل وقلبى جيدا حتى تختلط مقادير الصلصة.

- يتم الاحتفاظ بمقدار 2/1 كوب من الصلصة على جنب لاستخدامها.

- ضعى الدجاج في باقي كمية الصلصة بحيث تغطيها ثم تغطى وتوضع بالثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتشبع من النكهة.

- قلبى الدقيق مع الكركم والكزبرة ويتبل بالملح والفلفل.

- قلبى كمية قليلة من الجزء المتبقى من الصلصة (حوالي 3 ملاعق كبيرة) مع البيض في طبق آخر مع التقليب حتى يختلط خليط البيض.

- ارفعى قطع الدجاج من الصلصة مع الاحتفاظ بأكبر كمية سائل ملتصقة بها ثم توضع في خليط الدقيق.

- قلبى أوراك الدجاج في خليط الدقيق المتبل حتى تغطى تماما ثم تغطى بخليط البيض وأخيرا بالفول السوداني المجروش.

- سخنى الزيت في طاسة على نار متوسطة وتحمر الدجاج من جميع الجهات حتى يصبح لونها ذهبيا.