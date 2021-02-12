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أخبار العالم

السعودية: يجب محاسبة الحوثيين وفقا للقانون الإنساني الدولي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إنه يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي محاسبة مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وأضاف المعلمي في رسالة إلى مجلس الأمن بشأن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي يرتكبها الحوثيون ضد المملكة، أن الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها "عمل إرهابي" استهدف البنية التحتية المدنية وهددت حياة المسافرين الأبرياء وهو يمثل "جريمة حرب".

وشددت الرسالة على ضرورة محاسبة الحوثيين بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.

وأكدت الرسالة أن السعودية تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين بها بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وأضافت أن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون ما زالت تعرض جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن للخطر وتزعزع الأمن الإقليمي والسلام الدولي.

ودعت مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه الأعمال بشدة ولأن يتحمل مسؤولياته تجاه الحوثيين المدعومين من إيران لوقف تهديداتهم للسلام والأمن العالمي ومحاسبتهم.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكدًا أن حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.
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