ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لمرورها بأزمة نفسية .. انتحار ربة منزل بالدقهلية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:44 ص
انتحار ربة منزل
انتحار ربة منزل
Advertisements
همت الحسينى
أقدمت ربة منزل علي الانتحار بتناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال، مما تسبب في إصابتها و مصرعها، وتبين أن ما حدث بسبب خلافاتها مع زوجها في شربين بمحافظة الدقهلية

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى المنصورة العام بوصول " هبة أ. س. أ."، 27 سنة ربة منزل ، ومقيمة طرف والدها بقرية "الدبوسي" دائرة المركز مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها إلي المستشفى.

انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وسؤال والدها " أ. س. أ." 66 سنة صاحب مقهى، ومقيم بذات القرية، قرر بتناول إبنته قرص کيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال ، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

 بسؤال زوجها " محمود ص.ا. ع " ، 32 سنة، ومقيم قرية " ديسط " دائرة مركز طلخا ، أكد أن خلافاته الدائمة مع زوجته تسببت في تركها لمنزل الزوجية، وتسبب في إصابتها بحالة نفسية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك . 

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول قرص غلة ولا توجد شبهة جنائية . 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1082 لسنة 2021 إداري مركز شربين ، وجارى العرض على النيابة العامة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لخلافات مع خطيبها.. فتاة تحاول الانتحار بالحبة السامة بالدقهلية

إصابة طفلة بتسمم تناولت قرصًا سامًا بالسنبلاوين

مصرع ربة منزل تناولت أدوية مهدئة عن طريق الخطأ بإحدى قرى الدقهلية

حزنا على إصابة والده بكورونا .. عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام

عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام لمروره بأزمة نفسية بالمنصورة

ممرضة تحاول الانتحار بالمنصورة لإصابتها باكتئاب بعد وفاة زوجها

ترشيحاتنا

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

بسبب اسم المولود.. سيدة تطلب الطلاق بعد حملها بخمسة أشهر

جمهوري لوحده دهب.. محمد محمود يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية العالم

استادات تدرس إقامة احتفالية لـ الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم

قرارات جديدة بشأن المطاعم والفنادق في الكويت

قائمة بأسماء البنوك التى تقدم خدمة السداد الإلكترونى على المنظومة الجديدة للضرائب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور