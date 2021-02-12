لمرورها بأزمة نفسية .. انتحار ربة منزل بالدقهلية

أقدمت ربة منزل علي الانتحار بتناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال، مما تسبب في إصابتها و مصرعها، وتبين أن ما حدث بسبب خلافاتها مع زوجها في شربين بمحافظة الدقهلية





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى المنصورة العام بوصول " هبة أ. س. أ."، 27 سنة ربة منزل ، ومقيمة طرف والدها بقرية "الدبوسي" دائرة المركز مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها إلي المستشفى.





انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وسؤال والدها " أ. س. أ." 66 سنة صاحب مقهى، ومقيم بذات القرية، قرر بتناول إبنته قرص کيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال ، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .





بسؤال زوجها " محمود ص.ا. ع " ، 32 سنة، ومقيم قرية " ديسط " دائرة مركز طلخا ، أكد أن خلافاته الدائمة مع زوجته تسببت في تركها لمنزل الزوجية، وتسبب في إصابتها بحالة نفسية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .





ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول قرص غلة ولا توجد شبهة جنائية .



