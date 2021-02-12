صلاح محسن يهنئ جماهير الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

احتفل صلاح محسن لاعب النادي الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





‏ونشر صلاح محسن عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور له من المباراة وعلق عليها قائلا "مبروك الجمهور الاهلي العظيم ومبروك اللعيبه رجالة أبطال ".

وتوج النادي الاهلي، امس، بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية