طقس الجمعة.. مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والعظمى بالقاهرة 22 درجة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الجمعة،حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، مع تكون شبورة مائية كثيفة.





وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء، ودافئا على شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد، وأن تكون الرياح معتدلة، وأن أن يكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشديد البرودة في السواحل الشمالية وباردا في جنوب سيناء، وأن يكون شديد البرودة على شمال الصعيد، وباردا على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:





القاهرة العظمى 22 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 11

دمياط العظمى 22 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12

العريش العظمى 22 والصغرى 12

طابا العظمى 24 والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 8

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16

الغردقة العظمى 27 والصغرى 14

بني سويف العظمى 24 والصغرى 10

أسيوط العظمى 24 والصغرى 9