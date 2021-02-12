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رياضة

مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب يزور مركز الإبداع والفنون بسيوة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:49 ص
وزارة الشباب
وزارة الشباب
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ريهام بكير
زار أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، اليوم مركز تنمية الإبداع والفنون بسيوة للوقوف علي سير العمل، ومتابعة تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية داخل المركز.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشروع انشاء مراكز تنمية الإبداع والفنون لذوي القدرات والهمم حقق نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية واستهدف تدريب أعداد كبيرة من شريحة ذوي القدرات والهمم من مختلف المحافظات، في إطار حرص القيادة السياسية علي تقديم كافة أوجه الدعم لذوي القدرات والهمم علي مختلف الأصعدة.

وأوضح "صبحي" أن الوزارة تسعي للتوسع في افتتاح مراكز جديدة حيث وصلت لأقصي الحدود المصرية بسيوة، لتنضم لسلسلة المراكز التي تم إنشائها لاستهداف أكبر عدد من تلك الشريحة وتنمية قدراتهم، باعتبار هذا المشروع نافذة لتدريب الإعاقات من مختلف طبقات المجتمع.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن مراكز التدريب موزعة على ٤٩ مركز شباب على مستوى الجمهورية، موضحا أن الأنشطة التي يمارسها ذوي القدرات والهمم تتنوع بين الرياضية والفنية والثقافية، بهدف توفير بيئة ايجابية لهم، وتنمية العديد من المهارات لديهم والاندماج مع الأشخاص الآخرين، وذلك من خلال العمل ضمن فرق رياضية وعروض فنية، وصقل مهارات الاعمال اليدوية والرسم لديهم.‪ ‬

يذكر ان تلك الزيارة جاءت تزامنا مع متابعة تنفيذ منافسات المجموعة الرابعة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، خلال الفترة من(٨-١٤) فبراير الجاري، علي ملعب مركز شباب مطروح.
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