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رياضة

وزير الرياضة يطلق دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمشاركة 14 ألف لاعب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:47 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال جولته اليوم بمدينة العريش التى يرافقه فيها اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  عن انطلاق النسخة السابعة من دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية الذى ينفذ فى 27 محافظة، بمشاركة ١٤ ألف لاعب.

وفي هذا الصدد قال وزير الشباب والرياضة، ان الهدف من هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل ممارسة الرياضة هدف لكل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية التي تبنتها الوزارة وفقًا لاستراتيجيتها التي تساهم في بناء الانسان، كما يهدف تنفيذ الدورى التركيز على دمج المرحلة السنية من "30-40" عاما لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وابراز دور الدولة فى رعاية جميع المراحل العمرية رياضيا، بالإضافة إلى محاربة أمراض العصر من خلال ممارسة الرياضة.

وأوضح صبحي أن الأعمار السنية للمشاركين تبدأ من سن 30 إلى أكثر من 40 عام، ويقام الدوري خلال الفترة من شهر فبراير حتى يوليو، حيث تقام النهائيات فى محافظة أسوان.


أضاف وزير الرياضة أن كل محافظة تشارك ب 64 فريق، وكل فريق مكون من 8 لاعبين، بأجمالي 512 لاعبا من كل محافظة، ليصل العدد الإجمالي المشارك من محافظات الجمهورية إلى ما يقرب من ١٤ ألف لاعب.
وزير الرياضة يطلق دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمشاركة 14 ألف لاعب
وزير الرياضة يطلق دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمشاركة 14 ألف لاعب
وزير الرياضة يطلق دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمشاركة 14 ألف لاعب
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