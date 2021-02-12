في أول اجتماع.. محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب الجدد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس النواب الجدد عن دوائر " الهرم والسادس من أكتوبر والطالبية والعمرانية وأبو النمرس والبدرشين والعياط والصف وأطفيح وعددًا من نواب القائمة ممثلى محافظة الجيزة"؛ وذلك في لقاءهم الأول بالقيادات التنفيذية بحضور نائبى المحافظ السكرتير العام والسكرتير المساعد وذلك من أجل تعزيز أليات التواصل خلال المرحلة المقبلة للنهوض بمستوي الخدمات في مختلف المجالات بما يعود بالنفع علي المواطنين.

وفي بداية اللقاء قدم محافظ الجيزة التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد، متمنيًا لهم التوفيق فى خدمة قضايا التنمية على أرض مصر عامةً ومحافظة الجيزة خاصة، مشيرًا الى أهمية تكاتف الجهود من أجل تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين .



وبدأ محافظ الجيزة اللقاء بتثمين جهود الدولة للارتقاء بمستوي معيشة مواطنى القرى والنجوع من خلال تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة " حياه كريمة " التى أطلقها لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية بـ42 قرية بمركزى الصف وأطفيح والتي ستشهد نقلة حضارية لكلا المركزين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة ستؤدى الى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية بالمنطقة وبالتالى ستشهد تلك القري إحداث تطوير شامل فى كافة مناحي التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من مياة وصرف صحى وكهرباء والصحة والتعليم وغيرها مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية .