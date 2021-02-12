بيراميدز يستبعد دييجو رولان من رحلة كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب

قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز استبعاد المهاجم الدولي الأوروجوياني دييجو رولان من رحلة فريق الكرة إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب الإيفواري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره راسينج كلوب في العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وشعر المهاجم الدولي ببعض الآلام والأعراض، وخضع لمسحة طبية جاءت سلبية، وعلى الرغم من ذلك قرر الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي، استبعاد اللاعب من الرحلة للحفاظ عليه وعلى اللاعبين وبقية أعضاء الفريق رغم حاجة الفريق لجهود كل اللاعبين في ظل الغيابات الكبيرة في قائمة الفريق.



