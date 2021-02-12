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فن

محمد محسن يطرح أهلا بيك وظهور خاص لـ هبة مجدي .. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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آيه عاطف
طرح الفنان محمد محسن، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "أهلا بيك" بمناسبة عيد الحب، وذلك بظهور خاص لزوجته الفنانة هبة مجدي كموديل للأغنية.

تقول كلمات الأغنية: "دايمًا ماشي مفضي إيديا ومستنيك .. عامل كفي حضن يكفي حضن إيديك .. سايب فيها مكان للمسكة .. لو قسمت معايا الضحكة .. لو كملت معايا السكة أهلًا بيك".

من هواك مش بشبع من هواك .. دا معاك أنا بتولد معاك .. الطريق بيبقى سهل بيك .. مش بتوه أبدًا إلا في عينيك .. أنت تنور روحي وقلبي وأبقى سعيد .. لما تفضل جنبي وأبطل أبقى وحيد .. وأنا وياك الوقت بيجري .. يخلص عمري فيتعاد عمري .. أنا أصلًا مديلك قلبي وأنت بعيد".

"أهلا بيك" كلمات نور عبدالله، والحان محمد النادي، وتوزيع ومكس يحيى يوسف، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.
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