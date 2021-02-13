ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بـ المنوفية

السبت 13/فبراير/2021 - 02:35 ص
تحصين 100 ألف رأس
تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية
Advertisements
مروة فاضل
قال الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية إنه تم تحصين 107 ألف و26 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام منذ بدء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2021 وحتى أمس الخميس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان بهدف إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد في تحضير جرعات التحصينات والعلاجات التي يتم توفيرها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مؤكدًا على أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام للحد من انتشار الأمراض.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتنمية الثروة الحيوانية.. تجريع ١٤٦٧٠٨ رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية بالبحيرة

بيطري البحيرة يحرر ٩٩ محضر مخالفة لمحلات بيع اللحوم

لتنمية الثروة الحيوانية.. تحصين 47 ألفا و376 رأس ماشية بالبحيرة

بدء تحصين 12 ألف رأس ماشية بالسويس

انطلاق فاعليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الأقصر

تحصين 1667 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في القليوبية

ترشيحاتنا

مش كله تمام.. محمد موسى يصرخ على الهواء ويطلب تدخل محافظ الجيزة

تجرد من ملابسه.. نادية الجندي: أغرب معجب شاهدته كان يقف تحت منزلي بالساعات.. فيديو

وزير الخارجية عن سد النهضة: لن نتهاون في حقوق المصريين

دولة عربية تعلن عن وظائف للحمير.. ومسئول يكشف السبب

عقبال عندكم.. شاهد.. قراءة فاتحة ابنة بدرية طلبة.. فيديو

كواليس تراجع مجلس الإسماعيلي عن أول طلب لـ يوفيتش "خاص"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الفلانتين.. عواجيز يرفعون عددا من التحذيرات للشباب قبل الارتباط | صور

لمرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون.. صور

إذاعة متجددة لعالم متجدد.. شعار اليوم العالمي للإذاعة 2021.. قصته وأهدافه