تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بـ المنوفية

قال الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية إ نه تم تحصين 107 ألف و26 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام منذ بدء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2021 وحتى أمس الخميس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان بهدف إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد في تحضير جرعات التحصينات والعلاجات التي يتم توفيرها.





ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مؤكدًا على أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام للحد من انتشار الأمراض.