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حوادث

مصرع عاملين دهستهما سيارة بصحراوي المنيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:25 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
لقى عاملان مصرعهما دهستهما سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل ببنى مزار شمال المنيا عند قيامهما بتغيير إطار سيارة تم نقل الجثتين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع كلا من محمد. س. م 19 سنه، عامل، مقيم بالمنيا، وبدر. ا. ط ، 54 سنه، عامل، مقيم بالعمرانية الجيزة، دهستهما سيارة وفرت هاربة، أثناء قيامهما بتغيير إطار سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار .



تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام.
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