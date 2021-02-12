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أحمــد صبـري
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فن

رامي صبري يطلق أغنية عيونه لما قابلوني احتفالا بعيد الحب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أطلق المطرب رامي صبري قبل قليل، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعدد من المنصات الإلكترونية أغنيته الجديدة "عيونه لما قابلوني" على طريقة السينجل احتفالا بعيد الحب.

وعلق "صبري" على أغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "إهداء لكل جمهوري في مصر والعالم العربي اسمعوا أغنية عيد الحب عيونه لما قابلوني على القناة الرسمية على يوتيوب".

 الأغنية الجديدة كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم، ويقدمها رامي صبري احتفالا مع جمهوره بعيد الحب.

يذكر أن رامي صبري حقق نجاحا خلال الفترة الماضية بعد طرحه أغنيات سينجل مثل "خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا" بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضي باسم "غريب الحب" و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عرض مؤخرا.
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