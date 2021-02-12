خلال انعقاد جمعيتها العمومية.. المهندسين: معاشات النقابة ارتفعت إلى مليار و500 مليون جنيه سنويا.. زيادة المجالات الاستشارية.. وبرنامج طموح خلال 2021

الدكتور مهندس معتز طلبة :

برنامج عمل طموح خلال 2021

نحرص على زيادة المجالات الاستشارية لمهندسي الشعبة





المهندسة زينب عفيفى:

معاشات النقابة ارتفعت الي مليار و ٥٠٠ مليون جنيه سنويا





أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية بمخاطبة الجهات المعنية في الدولة لإقرار وجود مهندس معماري في جميع المشروعات المؤثرة على النسيج العمراني، حتى يتمكن المهندسون من تحقيق جودة الحياة للشعب المصري ،كما أوصت بإضافة تخصصات استشارية جديدة لمهندسي الشعبة، وعقد دورة تدريبية للمهندسين المعماريين في تخصص "جودة التنفيذ مع شعبة الهندسة المدنية".





عقدت الشعبة المعمارية عموميتها بحضور المهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد النقابة والمهندس الاستشاري مؤمن شفيق – عضو مكمل شعبة عمارة وعضو المجلس الأعلى بعد اكتمال النصاب القانوني طبقًا لقانون النقابة.





رحبت المهندسة زينب عفيفي بالحضور ، معربه عن سعادتها بالمشاركة في عمومية الشعبة المعمارية ، وأشارت إلى أن القضية الأولي التي تشغل بال كثير من المهندسين هي المعاشات.





قالت " معاشات النقابة ارتفعت من مليار و200 مليون جنيه في العام الماضي إلى مليار و500 مليون جنيه في العام الحالي، مضيفة " كل شهر ينضم حوالي 1000 مهندس جديد إلى المعاشات".





وتابع تأنه بخلاف المعاشات ، النقابة تسدد مبالغ كبيرة إعانات مجندين وإعانات زواج ، وإعانات أسرية"





ثم ألقى الدكتور المهندس معتز محمود طلبة رئيس الشعبة كلمة وجه فيها الشكر للحاضرين ، لحرصهم على المشاركة ، وعلى ثقتهم الغالية- على حد وصفه- بانتخابه في الانتخابات الماضية ، كما شكر مجلس الشعبة السابق على ما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم ، وشكر أيضا اعضاء مجلس الشعبة الحاليين لإخلاصهم ، وتعاونهم المستمر والبناء ، وعملهم التطوعي في كل ما يساهم في تطوير المهنة وخدمة المهندسين ، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.





ودعا رئيس الشعبة جميع مهندسي العمارة للمشاركة في لجان الشعبة المختلفة والتواصل مع مجلس الشعبة ، لتحقيق طموحات جموع المهندسين ،مؤكدا أن مجلس شعبة عماره لدية خطة عمل طموحة يسعى إلى تحقيقها خلال 2021 في مقدمتها العمل على زيادة المجالات الاستشارية ، والمهندسين الاستشاريين بالشعبة





وفي إطار استعراضه للتقرير السنوى للشعبة المعمارية ، أوضح الدكتور مهندس أحمد حسين أبو السعادات – وكيل الشعبة أن مجلس شعبة عمارة يعمل في إطار 3 محاور رئيسية هي المحور المهني والمحور الوطني والمحور الخدمي.





وقال "خلال العام الأخير أجريت عدد من الزيارات والتواصل مع الهيئات الهندسية والمعمارية على سبيل المثال وليس الحصر،زيارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وزيارة مجمع الجلالة ، كما تم زيارة موقع نادي نقابة المهندسين بالجيزة (فرع البحر الأعظم) وتفقد مواقع الأعمال المطلوبة للتطوير مع ضرورة الحصول على موافقة مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة كما تم التواصل مع عدد من النقابات الفرعية ، للمشاركة في فعاليات النقابة





وتحدث المهندس محمود العربي أمين مساعد الشعبة عن نشاط لجنة القيد والمعادلات مؤكدا أن اللجنة تجتمع بصفة دورية كل أسبوعين ، ويتم من خلال كل اجتماع النظر في طلبات القيد والمعادلات ( قيد بسجلات النقابة–إضافة لقب دكتوراه – تصريح مزاولة المهنة لغير المصريين) طبقا لشروط المجلس الأعلى.





وقال " خلال الفترة الأخيرة تلقت اللجنة 46 طلبا للقيد من مهندسين حصلوا على بكالوريوس الهندسة من جامعات خارج مصر،و تمت الموافقة على قيد 38 مهندسا ، ورفض اثنين من الطلبات ، وما تزال 6 طلبات قيد الدراسة ، كما تلقت اللجنة 17 طلبا لإضافة لقب دكتوراه، وتمت الموافقة عليها جميعًا.





وعن الدور الذي تقوم به لجنة الشكاوي وتقدير الاتعاب؛ ثَمَّن العربي دور اللجنة في إعادة حقوق المهندسين لافتا الى انها تساند الحقوق المشروعه للمهندسين وتساهم في عودة الحقوق لأصحابها.





وإستعرض الدكتور مهندس معتز طلبة أنشطة اللجنة الإستشارية للشعبة ، فأشار إلى أن اللجنة تجتمع بصفة دورية كل أسبوعين، و تضم نخبة من اساتذة الجامعات الإستشاريين المتخصصين في المجالات المختلفة للعمارة والتخطيط يتم من خلال اللجنة فحص الإعمال ومراجعة المستندات المقدمة لقيد مهندسي إستشاري أو إضافة مجال أو ترخيص مكتب نوعي لصاحب الطلب طبقًا للشروط والمعايير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى ولائحة المهندسين الاستشاريين التي تساهم في رفع و إرتقاء المهنة ومناقشة تحسين وتطوير المتطلبات للتخصصات المعمارية المختلفة.





وأضاف " خلال العام الأخير تلقت اللجنة 109 طلبات ، تمت الموافقة على قيد 36 مهندسا إستشاريا وإضافة مجال إستشاري لإثنين من المهندسين وترخيص 7 مكاتب هندسية استشارية نوعية لاول مرة، مشيرا إلي وجود 47 طلبا لا يزال قيد الدراسة وسيتم الانتهاء منها خلال مارس القادم





وتحدث الدكتور مهندس أحمد الزيات عضو مجلس الشعبة وعضو المجلس الأعلى – عما قامت به اللجنة الدائمة للمسابقات المعمارية والتخطيطية ، مشيرا إلى أن الشعبة تضع الرتوش النهائية لتنظيم مسابقة معمارية ضخمة لجميع مهندسي الشعبة المعمارية، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا.





وقال" اللجنة تسعى لتقديم الاستشارات لمنظمي المسابقات وتختص بالإشراف على المسابقات لضمان تطبيق اللائحة والتأكد من سلامه الإجراءات ، كما تتأكد أن تنظيم المسابقة يوفر الضمانات الكافية للمتسابقين ومتابعة اى مسابقات تطرح وتساعد الجهات المتخلفة فى تجهيز كراسة الشروط ، مشيرا إلى أن اللجنة خاطبت الشركة المصرية للغاز الطبيعي " جاسكو " لعمل مسابقة معمارية لعمل مبنى رئيسي للشركة

وتحدثت المهندسة ياسمين الموجي- عضو مجلس الشعبة عما قامت به لجنة التدريب فقالت "عقدت اللجنة عدد من المحاضرات المجانية لطلاب ومهندسي العمارة منها كود صيانة المباني والتي حاضر فيها أ.د.م استشاري "حسام البرمبلي" أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس والخبير الدولي للصيانة والتشغيل، كما نظمت محاضرة بعنوان "العمارة البيئية" حاضر فيها أ.د.م أحمد رضا عابدين- أستاذ العمارة البيئية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، كما نظمت اللجنة العديد من الندوات بنظام الاون لاين بسبب جائحة كورونا.

وأضافت " تتواصل اللجنة مع مختلف الجهات التدريبية لعقد ندوات ومحاضرات تأهيلية مختلفة لشباب المهندسين ، مع الاهتمام بملف الخريجين ومعرفة متطلباتهم وانشاء قاعدة بيانات خاصة بهم لسهولة تحقيق متطلباتهم وتلبية متطلبات سوق العمل المختلفة "





فيما تحدثت المهندسة رانيا صلاح – عضو مجلس الشعبة – عن الندوات والمؤتمرات التي شاركت فيها الشعبة خلال العام الأخير فقالت " شاركت الشعبة في الاحتفال السادس باليوم العالمي بالتراث اون لاين ضمن نشاط بينالي هابيتات ورلد Biennale Habitat World ، كما شاركت في عدة ندوات ومحاضرات "أون لاين" منها ندوة عن المسابقات المعمارية للطلاب و طرق التفاعل معها والفرص و التحديات التي تواجه الطلاب، وشاركت في محاضرة طرق التقدم و عرض الافكار واساليب التحكيم ومحاضرة عن استخدامات البيم في المنشآت المعدنية، وجارٍ دراسة موضوع عين القاهرة من لجنة منبثقة من الشعبة المعمارية لأعداد تقرير مفصل بالتعاون مع الجهات المختصة .





واضافت "أنه تم تصميم جناح مصر في بينالي فينيسيا من خلال د. مصطفى ربيع, أستاذ مساعد جامعة بيروت، الفائز بتصميم جناح مصر، كما تمت المشاركة في مسابقة القدس عاصمة فلسطين بعد جلاء الاحتلال من خلال . د. عفاف بدران مؤسسة مجموعة درب اللبانة، إضافة إلى إعادة بناء مركز تصميم بغداد من خلال م. اسلام المشتولي.





وبدورها استعرضت المهندسة إيمان سعيد – عضو مجلس الشعبة خطة عمل الشعبة خلال عام 2021 فقالت إن مجلس الشعبة يسعي إلى ، وضع قاعدة بيانات كاملة للمهندسين المعماريين لزيادة التواصل مع المعماريين على مستوى الجمهورية ، مع التعاون والتنسيق مع الجامعات والمؤسسات والجهات الحكومية المتخصصة والشخصيات المعمارية مثل ( جمعية المهندسين المصرية – جمعية المعماريين المصريين –شعبة العمارة بالمجلس الاعلى للثقافة لتحقيق اقصى استفادة ممكنه للمهنة وللمهندسين .





واستطردت " نسعي ايضا خلال 2021 إلى تطوير اللائحة الداخلية الخاصة بالشعبة المعمارية وتطوير لائحة مزولة المهنة وتقدير الاتعاب وتطوير لائحة المسابقات المعمارية، وزيادة أعضاء اللجنة الاستشارية وزيادة التخصصات الاستشارية ووضع حلول تخصصية ومنهجيات للتصميم العمراني لمواجهة المشاكل البيئية ، والربط بين الدراسة العلمية والحياة العملية واحتياجات سوق العمل.



