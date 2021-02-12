المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المنطق القارى

تعرف أوروبا بالقارة باعتبارها المصدر الرئيسي تاريخيا الكونالية التقليدية والحضارة

الغربية . يبدو أنه حتى تم الكشف عن قارتين جديدتين، أولها القارة الأوراسية ثانيها

القارة الشرق أوسطية.

مفهوم القارة هو مفهوم مهمل في الجيوبلوتكس الحديثة ويرجع ذلك أن قوى الاقتصاد والسياسة الكلاسيكيين قامت بتسييد تصور أن عملية الاندماج العالمي يجذر القوى الغربية. وقد كشف الصراع الدولي عن مدى الانقسام إلى قارات جيوبلوتكيه. ويقصد بالقارة الجيولوتكية عملية اندماج المصالح والقيم والحساسية الأمنية في محيط كلى متصارع من أجل النمو والتمدد وربما الهيمنة.

سنركز على الشرق الأوسط كقارة. الشرق الأوسط له جناحين أولهما الشرق الأوسط الأفريقي وثانيهما الشرق الأوسط الآسيوي . المشكلة الحقيقة تظهر إشكاليات وصعوبات التكامل بين الجناحين. يبدو أن التكامل بينهما ليس من بين طبائع الأمور. فالتكامل وقتي وليس عميق الجذور مؤسسيا.

هذا ويعكس الجناح الآسيوي العربي والإسلامي من قدره أعمق على التكامل من الأفريقي.

الشرق الأوسط الأفريقي يستجيب للحساسيات الأمنية أكثر من الاعتبارات التكاملية

الوظيفية. والطرح في هذا المقال يستهدف بناء زخم في ثقافات الأمن القومي عبر بلدان الشرق الأوسط يسمح خلق ثقافة جيوبلوتكية قارية شرق أوسطية يؤدى إلى تكتل إقليمي قادر على التعامل الفعال مع التهديدات والفرص.









تم إنشاء نظام الدول الدولي بطريقتين مختلفتين لا يستبعد أحدهما الآخر ؛ بالأحرى ، فإن حدود الدولة وتركيبتها السكانية وأدواتها الاستراتيجية تشكل وتحدد وتخرط الهويات. في الشرق الأوسط ، لعبت القوى الأوروبية دورًا مهمًا للغاية هذا الصدد. شكلت الإمبراطورية العثمانية لأول مرة من خلال إصلاحات التنظيمات شبكة المقاطعات التي ستستخدمها بريطانيا وفرنسا لإنشاء حدود الدولة التي نعرفها اليوم ، بغض النظر عن الاختلافات في العرق أو الدين أو صعود الشعوب الأصلية. وتم فرض ه ذه الحدود وتقسيم فلسطين. والطريقة الاخرى تمثلت في الانتشار الجديد للعولمة كانت مسؤولة عن ولادة وتقوية ظواهر مثل القومية العابرة للحدود أو الإسلاموية المخترقة للحدود. لا يمكن إنكار أن القوى الأوروبية كان لها تأثير كبير على إنشاء المفهوم (التخيلي) للشرق الأوسط وتشكيل نظام الدولة الفعلي.

وصف كيمب وهاركافي "الشرق الأوسط الكبير" بأنه يشمل العالم العربي وإيران وإسرائيل وتركيا وايران وباكستان بالإضافة إلى القرن الأفريقي وعبر القوقاز وربما غرب آسيا الوسطى. ونلاحظ عدم تطابق الحدود السياسية أو مع الحدود العرقية أو مع الحدود الدينية.

لهذا السبب ، يجب ان يحدث التفكير على مستويين من التحليل: اولا نظام الدولة باعتباره

الحدود جيوبلوتكيه والأدوات السياسية التي تحد وتعرّف تفاعل الدولة ، ثانيا التفاعلات العابرة للحدود التي تنتج تأثيرات دائمة على العلاقات الدولية.هكذا يمكن وصف "النظام

القارى" في عام بأنه "مجموعة منتظمة من العلاقات بين الأجزاء ". عندما نصور أجزاء النظام من حيث الحدود الجيوبلوتكيه ، تصبح الدولة الفاعل المركزي للبنية الدولية. في حالة الشرق الأوسط ، كان العثمانيون أول من أنشأ نموذجًا أوليًا لنظام الدولة على أساس تقسيم

إمبراطوريتهم إلى مقاطعات بعد إصلاحات التنظيمات في محاولة لتمركز أراضيها: حيث

سمح لمنطق حكم ذاتي نسبيًا والذى "تعترف بالحقوق الثقافية والدينية للمجموعات العرقية والدينية المختلفة" . هذا كان مفهوم الأمة غريبًا عن المنطقة.









لعبت المعاهدات دورا حاسمًا . أدخلت القوى الأوروبية نظام الانتداب كمقدمة مقنعة لتقرير المصير السيادي في الشرق الأوسط على طول الخطوط الافتراضية للمقاطعات العثمانية. وقد اوجد هذا "السمات الأساسية للدولة الحديثة" على أساس التبعية والقمع

والتعايش القسري للقوى الاجتماعية المختلفة في "حالات مصطنعة" جديدة.



توضح حالة العراق تناقض تشكيل الدولة في الشرق الأوسط: حيث تشكلت من قبل المحافظات

العثمانية بغداد والبصرة والموصل ، وكانت كل منها كانت مكتفية ذاتيًا نسبيًا قبل الاستعمار ، وأصبح العراق دولة صراع ومجزأة ذات حدود متخيلة، تزاحمت ولقحت في رحم التعايش القسري بين مختلف الكيانات العرقية والدينية. كان هناك "تناقض" واضح بين مفهوم الهوية العربية الشامل للأمة الذي كان موجودًا سابقًا والمفروض ، والمسبب للانقسام

بطبيعته ، "نظام دولة وستفليا " وهو النظام الأوربي الحديث.

تفاقم هذا التوتر بسبب تداعيات وعد بلفور عام 1917 الذي ضمن للحركة الصهيونية "وطنًا للشعب اليهودي" في فلسطين مما صار يعنى تقسيمًا جديدًا واستعمارًا وهجرة غير

محدودة إلى الأراضي العربية. هكذا تم خلق جديد في المشهد الجيوسياسي الذى أدى إلى واحدة من أطول الصراعات في تاريخ العالم.بالطبع، الجيوبلوتكس ليست العامل الوحيد الذي يحدد نظام الدول: يتم أيضًا إنشاء نظام الدولة من خلال علاقات الاعتماد المتبادل وتأثير

الدول على بعضها البعض.

وهكذا، شدد هاليداي على أهمية العمليات "عبر الوطنية" التي تربط المجتمعات على مستويات فوق الدولة كجزء من العلاقات بين الدولة ونظامها. فأصبحت القوى الأوروبية مهمة في البداية من خلال السعي إلى "دمج الإمبراطورية العثمانية في الاقتصاد العالمي الرأسمالي" ، في محاولة لخلق تبعية للأسواق الغربية التي من شأنها أن تعطي للأوروبيين رأيًا في الأمور الاقتصادية والسياسية في المنطقة الامر الذي وجد ذروته في الاستعمار بعد الحرب

العالمية الأولى.









ومع ذلك، كان هذا ما حدث بعد الاستعمار الذي ساهم في تشكيل الدولة القومية من خلال تحفيز "القوميات المتأثرة إثنيًا ودينيًا" ردًا على "العدوان الثقافي للإمبريالية الغربية": هذا عكس احتياجات وهوية وقوة الشعوب داخل الدولة. يوضح هاليداي كذلك أن الإسلاموية ، على سبيل المثال ، إحدى أقوى القوى في الشرق الأوسط ، والتي انتشرت من خلال "الإلهام المتبادل لمفهوم الدعوى" بغض النظر عن حدود الدولة كرد فعل على الهياكل العالمية الرأسمالية الشاملة. وبالتالي ، يمكن اعتبار القوى الأوروبية تأسيسيه في مجال العمليات الاجتماعية أيضًا لأن العديد من الحركات والأيديولوجيات فوق الوطنية التي تميز ديناميكيات نظام الدولة في الشرق الأوسط نشأت لمواجهة تأثيرها.لا يهم ما إذا كنا نعتبر نظام الدولة مبنيًا فقط على الحدود الجغرافية ، أو العمليات عبر الوطنية التي تشكل العلاقات الدولية ، أو كليهما. كان دور القوى الأوروبية حاسمًا في تكوين نظام الشرق الأوسط ، ليس فقط

لأنها كانت مسؤولة عن التناقض في تقسيم الأراضي بعد الإمبراطورية العثمانية وما تلاها من صراعات. هدفت الظواهر القومية الى دمج المنطقة في النظام الرأسمالي العالمي من خلال الحداثة والتحديث. أدى إنشاء دولة إسرائيل الصهيونية إلى تعزيز العديد من هذه الحركات فوق القومية ، والتي كانت مهمة جدًا في تشكيل طبيعة العلاقات داخل نظام الدولة.









من اخرى استعادت مفهوم الكتلة الأرضية مكانتها في الدبلوماسية في عالم اليوم من جديد .يتماشى هذا الفهم مع النهج النقدي للدراسات الجيوليوتكيه لدرجة أن هذا التحليل يعترف بالصلة المتأصلة بين الخطاب الجيوبلوتيكى والأجندة السياسية الكامنة وراءه.



إنه يعترف صراحة بأهمية المنظور الجيوبلوتيكى النقدي في تعضيض الجدل القائل بان مجموعة الخطب القارية ناتجة في الواقع عن أجندة توسعية ويهدف إلى تعزيز هذه الأجندة وتعزيزها من خلال إعادة تشكيل الثقافة الجيوبلوتكيه للشرق الاوسط . ومن خلال إنتاج

وإعادة إنتاج السرد القاري للجيو الهوية المكانى والتوسع الجيوبلوتيكى . نأمل هنا الى تأطير وإدراك قارى جيوبلوتيكى شرق اوسطى يمكن إحياؤه من خلال استعارة مفاهيم نظرية المعرفة الانعكاسية والجيوبلوتكس النقدية. للوهلة الأولى ، قد يبدو الحديث عن عودة القارة إلى حد ما غير بديهي. هذا بشكل خاص في ضوء التصورات الشعبية بأن الشرق الاوسط تفتقر إلى العقلية الاستراتيجية. ويبدوا ان هذا يعتبر حقيقه منذ انهيار دوله بوسعيد العمانية . فضلا عن عما يقال إن الشرق الاوسط لديه نزعه ثقافية وجغرافية تقوم تجاهل هويتها

البحرية وأهمية القوة البحرية. وهذا ماسعت ليه كل مصر وتركيا لتعويضه. يقال إن النظرة القارية التقليدية لها تأثير راسخ (على الأقل في الماضي) في الثقافة الاستراتيجية الشرق اوسطيه لدرجة أن امم اشرق الاوسط فشلت إلى حد كبير في تطوير إحساس مناسب بأراضيها البحرية وحقوقها ومصالحها.









ومع ذلك ، فإن الافتراض بأن وجود منطقة قارية بحجم الشرق الاوسط سيؤدي بالضرورة إلى استراتيجية جيوبلوتكيه قارية يمكن أن ان تمثل اشكلا استراتيجيا في السياق المعاصر. إذا تم تحديد الشرق الأوسط بأي شكل من الأشكال كترتيب قارى ، فإن قدرتها الإستراتيجية كقوة برية بالمعنى العسكري هي التي تشكل الأساس الرئيسي لأوراق اعتماد الشرق الاوسط

كمفهوم قارى .ومع ذلك ، فإن تشكيل قوة عسكرية قارية لن يجعل منها بالضرورة قوة عظمى قارية بمعناها الكامل. حتى وقت قريب ، لم تكن القارية أبدًا نموذجًا ناهيك عن النمط السائد للعلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية الشرق اوسطيه . فنأخذ النموذج الصينى نحاول السير على هداه.









إن بروز التوجه القاري لمبادرة الحزام والطريق أمر بديهي إلى حد ما. إذا كان هناك أي شيء، فإن وجود بُعد بحري كبير لا يغير حقيقة وجود مثل هذا التوجه القاري الرائع للحزام والطريق المتصورين. الحجة هنا هي أن التوجه الجغرافي الشامل لرؤية الحزام والطريق يستلزم جغرافيا مكانية تعكس إلى حد بعيد روح قارية متجددة. هذه القارية الناشئة ، والتي تجسدها مبادرة الحزام والطريق على أفضل وجه ، تمثل هذا الاستعداد والالتزام الصينيين غير المسبوقين لتوجيه الموارد الاقتصادية والطاقات الدبلوماسية إلى المشاركة القارية.

باعتباره أبرز مظاهر سياستها (الخارجية) . إن التزام بكين بالدبلوماسية القارية واضح أيضًا خارج سياق الحزام والطريق. كان هناك مستوى متزايد بشكل ملحوظ من النشاط الصيني في التعددية القارية في السنوات الأخيرة ، لا سيما في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) والاجتماع الآسيوي الأوروبي (ASEM). يتجلى الموقف القاري للصين أيضًا من خلال حماس بكين لصنع التحالف القاري ، والذي ينعكس أولًا وقبل كل شيء في استعداد القيادة الحالية لتأمين شبه تحالف مع موسكو واستعدادها المعلن لبذل جهود إستراتيجية منسقة في إدارة الأمن القاري (أبرزها على سوريا وإيران). لا تشكل المواءمة مع روسيا وباكستان فقط جزءًا مهمًا من السياق الجيوسياسي القاري الأوسع الذي تتطور فيه مبادرة الحزام والطريق ، ولكنه يشكل أيضًا حجر الزاوية لدبلوماسية توازن القوى للصين سعيًا وراء المصالح الإستراتيجية للقارة. ومع ذلك ، فإن ظهور استراتيجية طريق الحرير أعطى جوانب مختلفة من الدبلوماسية الصينية القارية إحساسًا جديدًا بالتماسك والترابط.









بالتأكيد ، يمكن إرجاع مؤشرات القارية هذه إلى سنوات ما قبل Xi Jinping. ومع ذلك ، لم

تبدأ الدبلوماسية والاستراتيجية الجيولوجية الصينية في اتخاذ بُعد قاري واضح على نطاق منهجي إلا بعد بداية عهد شي جين بينغ ، حيث توفر مبادرة الحزام والطريق الإطار الشامل للمشاركة القارية. سواء كان ذلك الامتداد الجغرافي لطموحات بكين القارية ، أو مستوى الالتزام السياسي والاستثمار ، أو حجم وكثافة التعبئة المحلية ، فإن المحور القاري لعصر شي جين بينغ لا يمثل سوى إعادة توجيه مهمة للموقف الجيوستراتيجي العام للصين. الأهم من ذلك ، على عكس مظاهرها السابقة ، أن الدبلوماسية القارية في عهد شي جين بينغ قد طورت منطقًا جيوستراتيجيًا أكثر تماسكًا ، حيث أظهرت إستراتيجية شي القارية نوعًا من التوجه الأمامي والهجومي المميز للسياسة الخارجية التوسعية غير المرئية في العقود الماضية.

لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان إحياء القارية الصينية من الناحية الجيوستراتيجية مرتبطًا بأي شكل من الأشكال بالتغييرات الأوسع التي حدثت في النهج الصيني للسياسة الخارجية. كما سيتم مناقشته أدناه ، من المفيد النظر إلى إعادة التوجيه القاري هذه من خلال عدسة السياسة التوسعية للصين ، لأن حتمية التوسع الدولي توفر أساسًا مهمًا

لفهم إعادة تنشيط القارية الصينية في التفكير الجغرافي الاستراتيجي. لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان إحياء القارية الصينية من الناحية الجيوستراتيجية مرتبطًا بأي شكل من الأشكال بالتغييرات الأوسع التي حدثت في النهج الصيني للسياسة الخارجية. كما سيتم مناقشته أدناه ، من المفيد النظر إلى إعادة التوجيه القاري هذه من خلال عدسة السياسة التوسعية للصين ، لأن حتمية التوسع الدولي توفر أساسًا مهمًا لفهم إعادة تنشيط القارية الصينية في التفكير الجغرافي الاستراتيجي. لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان إحياء القارية الصينية من الناحية الجيوستراتيجية مرتبطًا بأي شكل من الأشكال بالتغييرات الأوسع التي حدثت في النهج الصيني للسياسة الخارجية. كما سيتم مناقشته أدناه ، من المفيد النظر إلى إعادة التوجيه القاري هذه من خلال عدسة السياسة التوسعية للصين ، لأن حتمية

التوسع الدولي توفر أساسًا مهمًا لفهم إعادة تنشيط القارية الصينية في التفكير الجغرافي الاستراتيجي.







