أحمد حسونة يهدي كليب «شرفتوا بلدكم» لمنتخب مصر لكرة اليد .. فيديو

طرح المطرب الشاب أحمد حسونة، أحدث كليباته الغنائية ، بعنوان «شرفتوا بلدكم» ، على قناته بمنصة الفيديوهات العالمية يوتيوب.









الأغنية من كلمات اسلام عبد الرحيم، وألحان: شريف الوسيمي واحمد حسونة، وتوزيع شريف الوسيمي، مكس وماستر محمود عزت، والكليب تصوير لمبا، مونتاج احمد بهاء، رؤية احمد حسونة.









وتقول كلماتها: ‎المصري شهامة ورجولة دي حقيقه ولسه مكمل.. لو راحت منه بطولة بيقوم احسن م الاول.. وبياخد الجايزه الاولي بيعافر ولا يستسلم.. شرفتوا بلدكم مصر وخسارة كأنها نصر..علشان كنتم رجالة مش سهلة وضد الكسر.









وقد أهدى الفنان أحمد حسونة كليب «شرفتوا بلدكم» لمنتخب مصر لكرة اليد عقب ادائهم المشرف في بطولة كأس العالم والتي استضافتها القاهرة الشهر الماضي وحصولهم على المركز السابع بعد الخسارة في المباراة الماراثونية أمام منتخب الدنمارك حامل اللقب في مرحلة ربع النهائي، فقد حسم الدنمارك المواجهة عن طريق الرميات الجزائية بنتيجة 4-3 عقب نهاية اللقاء بالتعادل 35-35.









وصرح احمد حسونة: انه سعيد بإنجاز منتخب اليد وفخور بهم رغم خسارتهم وانا وفريق العمل قرر عمل هذه الاغنية لكي نخلد هذا الانجاز وهذا الجيل الذي حرف اسمه في التاريخ العالمي .









وأضاف حسونة: أبارك أيضا لفريق كرة القدم بالنادي الاهلي على فوزهم امس بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية والتتويج بالمركز الثالث بعد 15 سنة من بطولة اليابان.









الجدير بالذكر أن المطرب احمد حسونة بدأ مشواره الغنائي منذ 10 سنوات وشارك خلالها كبار الشعراء في 3 كليبات سابقة، بالإضافة الى تعاونه مع الملحن الكبير جمال سلامة لإحياء تراثه بغناء اغنية «مهما خدتني المدن» للفنان الراحل عماد عبد الحليم.