أنشيلوتي: "الشاي" حرمني من الاحتفال بالهدف الخامس في شباك توتنهام

علّق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على عدم احتفاله وهدوئه بعد الهدف الخامس لفريقه إيفرتون في شباك توتنهام هوتسبير، في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.









وكان أنشيلوتي ظهر هادئا للغاية، لحظة إحراز فريقه هدف إقصاء توتنهام من ربع نهائي كأس الاتحاد في اللقاء المثير الذي انتهى بفوز "التوفيز" 5-4، ويحتسي كوبا من الشاي.