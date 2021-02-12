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رياضة

أنشيلوتي: "الشاي" حرمني من الاحتفال بالهدف الخامس في شباك توتنهام

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:08 م
أنشيلوتي
أنشيلوتي
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إسراء أشرف
علّق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على عدم احتفاله وهدوئه بعد الهدف الخامس لفريقه إيفرتون في شباك توتنهام هوتسبير، في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.


وكان أنشيلوتي ظهر هادئا للغاية، لحظة إحراز فريقه هدف إقصاء توتنهام من ربع نهائي كأس الاتحاد في اللقاء المثير الذي انتهى بفوز "التوفيز" 5-4، ويحتسي كوبا من الشاي.


وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "كنت أشرب الشاي، لأنني كنت أتجمد من البرودة".


وتابع: "بعد 90 دقيقة لم أكن قادرا على التكلم حتى، لذا طلبت كوبا من الشاي وحين سجل برنارد الهدف الخامس لم أحتفل به لسببين، كنت أحمل بيدي كوبا من الشاي الساخن، ولم أكن أعرف إذا كان الهدف سيحتسب صحيحا أم تسللا".


واختتم: "لذا كنت هادئا تماما، كان الجو قارس البرودة".

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