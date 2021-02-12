السياحة: مبادرة شتي في مصر حققت هدفها المطلوب

قال عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة الآثار للرقابة على المنشآت السياحية ، إن مبادرة "شتِّي في مصر" حققت الهدف المنشود منها، ووهو تنشيط حركة السياحة الداخلية بعد جائحة كورونا .





وأوضح " العاصى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن نسب الإشغال ب الفنادق المشتركة ب مبادرة شتى مصر تحسنت كثيرأ وخاصة مناطق الأقصر وأسوان والتى كانت من اكثر المناطق المتضررة بعد كورونا .





وأشار إلى أن "مبادرة شتى فى مصر " شملت 3 نجوم مبلغ 600 جنيه للغرفة فى اليوم الواحد ، اما ال 5 نجوم 1500 جنيه ،تشمل مناطق الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ بالتعاون مع وزارة الطيران والسياحة والغرف السياحية من تنشيط حركة السياحة الداخلية .





ونوه بأن الوزارة تعمل على إعطاء الفرصة للمنشآت الفندقية للمحافظة على الأداء والعمالة وعدم تضررهم أكثر من ذلك بعد جائحة كورونا عن طريق تنشيط حركة السياحة الداخلية لتحمل العمالة ب قطاع السياحة على توفير أعبائهم الحياتية .