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السياحة: مبادرة شتي في مصر حققت هدفها المطلوب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:37 م
سياحة
سياحة
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شيرين عادل
قال عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة الآثار للرقابة على المنشآت السياحية ،   إن مبادرة "شتِّي في مصر" حققت الهدف المنشود منها، ووهو تنشيط حركة السياحة الداخلية بعد جائحة كورونا .

وأوضح  "   العاصى  " ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  ،   أن نسب الإشغال ب الفنادق المشتركة ب مبادرة شتى مصر تحسنت كثيرأ وخاصة مناطق الأقصر وأسوان والتى كانت من اكثر المناطق المتضررة بعد كورونا .  

وأشار إلى أن  "مبادرة شتى فى مصر " شملت 3 نجوم  مبلغ 600 جنيه للغرفة فى اليوم الواحد  ، اما ال 5 نجوم 1500 جنيه  ،تشمل مناطق الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ  بالتعاون مع وزارة الطيران والسياحة والغرف السياحية من تنشيط حركة السياحة الداخلية . 

ونوه بأن الوزارة تعمل على إعطاء الفرصة للمنشآت الفندقية للمحافظة على الأداء والعمالة وعدم تضررهم أكثر من ذلك بعد جائحة كورونا عن طريق تنشيط حركة السياحة الداخلية لتحمل العمالة ب قطاع السياحة على توفير أعبائهم الحياتية .
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