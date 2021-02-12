الباز يكشف خطة الإخواني علي حسين مهدي للتحريض ضد الدولة.. فيديو

كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل خطة الأجير الإخواني علي حسين مهدي لتحريض المصريين ضد الدولة.





وأشار الباز في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن هذا الأجير الإخواني بدأ خطته بنشر أكاذيب الإخوان والترويج لها في فيديوهات ساخرة له عبر يوتيوب، لافتا إلى أنه حذر من هذا الأجير الإخواني في حلقة سابقة من آخر النهار في ١٧يناير الماضي.





وتابع أن هذا الاجير الإخواني بدأ يقدم "نمرة جديدة" ضمن خطته الإخوانية للتحريض على الدولة وهي الإدعاء بأن الدولة ألقت القبض على أهله وذويه بسبب فيديوهاته على يوتيوب.





ولفت إلى أن هذا الاجير خرج في بث مباشر من أمريكا حيث يقيم يهدد ويتوعد الدولة المصرية ويسبها بأقذع الألفاظ، ويطالبها بالإفراج عن أهله، ويقول إنه صعّد الأمر وتواصل مع نواب الكونجرس والصحافة الأمريكية، ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن ذويه.





ونوه الباز، إلى أن خطة هذا المسخ الإخواني اكتملت وأصبحت واضحة للجميع، فهو تدرج من الهجوم ضد الدولة، لابتزاز الناس عاطفيا والادعاء بان الدولة ألقت القبض على اهله إلى الاستقواء بنواب الكونجرس الامريكي والتحريض ضد مصر.



