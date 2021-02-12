الباز يكشف خطة الإخواني علي حسين مهدي للتحريض ضد الدولة.. فيديو

كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل خطة الأجير الإخواني علي حسين مهدي لتحريض المصريين ضد الدولة.
وأشار الباز في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن هذا الأجير الإخواني بدأ خطته بنشر أكاذيب الإخوان والترويج لها في فيديوهات ساخرة له عبر يوتيوب، لافتا إلى أنه حذر من هذا الأجير الإخواني في حلقة سابقة من آخر النهار في ١٧يناير الماضي.
وتابع أن هذا الاجير الإخواني بدأ يقدم "نمرة جديدة" ضمن خطته الإخوانية للتحريض على الدولة وهي الإدعاء بأن الدولة ألقت القبض على أهله وذويه بسبب فيديوهاته على يوتيوب.
ولفت إلى أن هذا الاجير خرج في بث مباشر من أمريكا حيث يقيم يهدد ويتوعد الدولة المصرية ويسبها بأقذع الألفاظ، ويطالبها بالإفراج عن أهله، ويقول إنه صعّد الأمر وتواصل مع نواب الكونجرس والصحافة الأمريكية، ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن ذويه.
ونوه الباز، إلى أن خطة هذا المسخ الإخواني اكتملت وأصبحت واضحة للجميع، فهو تدرج من الهجوم ضد الدولة، لابتزاز الناس عاطفيا والادعاء بان الدولة ألقت القبض على اهله إلى الاستقواء بنواب الكونجرس الامريكي والتحريض ضد مصر.