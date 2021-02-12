صندوق تطوير العشوائيات: مشروع تجميل العواصم والمحافظات يعالج مشاكل العمران.. فيديو

وأضاف الحنفي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الهدف من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى هو معالجة مشكلة العمران القائمة حاليا، وتوفر رصيدا سكنيا يعالج مشكلات كبيرة.



وتابع منسق عام صندوق تطوير العشوائيات أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من شأنه تحسين الصورة البصرية والعمرانية.



وأشار الحنفي إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يعتبر من ضمن أهم المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.



أكد إيهاب الحنفي منسق عام صندوق تطوير العشوائيات أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى له عوائد كبيرة جدا، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو عمرانية، من خلال توفير وحدات سكنية، وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية.