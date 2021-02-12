سناء منصور: ممنوع على المذيعات لبس البنطلون.. والميني جيب متاح.. فيديو

قالت الإعلامية سناء منصور، إن أول من فكر في إنشاء إذاعة الشرق الأوسط هو الدكتور عبدالقادر حاتم، وكان وقتها يشغل منصب وزير الإرشاد القومي، وكان يعتبر هذا هو الوقت الذهبي للإذاعة.





وأضافت "منصور"، خلال مداخلة لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "كان ممنوع المذيعات يلبسوا بنطلون.. في فترة قالوا ميصحش المذيعات اللي بيشتغلوا في ماسبيرو يروحوا ببنطلون.. مع إننا كنا بنلبس ميني جيب".





وأشارت: "الميني كان ممكن إنما البنطلون لا"، متابعة: "في يوم الأستاذة بديعة الرفاعي، قالت في يوم إجازة البسي بنطلون محدش هيشوفك، في هذا اليوم توفي الزعيم جمال عبدالناصر، ومصر كلها كانت عندها في الاستوديو، وشافوها بالبنطلون محدش علق ولا اتكلم، تاني يوم كله لبس بنطلون".



