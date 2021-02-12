المفتي: نشر فيديوهات للحياة الخاصة لجني الأرباح يهدم الدولة ..فيديو

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات التي تتعرض للحياة الخاصة للسيدات والرجال لربح الأموال.





وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، قائلا: "يجب إعادة النظر فى منظومة الأخلاق مرة ثانية، ويجب معالجة الخلل الفكرى".





وتابع المفتي قائلا:" يتم بناء بنية تحتية قوية ومجتمع قوى، ويتم تطوير الريف،وإحداث تنمية شاملة ثم تجد مجموعات معينة -الذين يعرضون فيديوهات خاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى- مثل هذه المجموعات تهدم ما تفعله الدولة".





وسبق قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الفساد الأخلاقى برز كثيرا فى "السوشيال ميديا"، معقبا:" هناك كمية كذب كبيرة للغاية".

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق،: "يجب التثبت من حقيقة الأخبار المتداولة قبل نقلها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعلق مفتى الديار على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية تحت مسمى "عنتيلة المحلة" قائلا:"لابد من التثبت حتى لا نظلم انسان، لأن التثبت من شيم المسلم".

وأضاف المفتي قائلا:" بعض القضايا مثل قضية سيدة المحلة يجب أن تظل حبيسة القضاء ولا تباح على مواقع التواصل الاجتماعي".







