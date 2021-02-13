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الري: تبطين الترع صحح مسار سنوات طويلة من الردم والتعديات

السبت 13/فبراير/2021 - 09:45 ص
تبطين الترع
تبطين الترع
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شيرين عادل
قالت المهندسة مروة العيسوى، رئيس قسم توزيع المياه بوزارة الرى بمحافظة الغربية، إن مشروع تبطين الترع أهم المشاريع القومية الذى انطلق فى أبريل 2020 فى مبادرة رئاسية لينتهى خلال عامين.

وأضافت "العيسوى"، خلال تقرير أذاعه برنامج "مصر بتبني" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع تبطين الترع هو من أهم المشاريع الناجحة فى البلاد التى تلمس الفلاح البسيط، لافتة إلى أن تبطين الترع جاء ليصحح مسار سنوات طويلة من الردم والتعديات على جسور الترع.

وأشارت إلى أن التعديات فى الترع ناتجة عن إلقاء القمامة وعمل حواجز فى قاع الترع لاسترداد المياه فى حال وصولها ضعيفة إليهم، منوهة بأن تعديات الترع هو حصاد سنوات طويلة من التعديات والمخالفات على المجرى المائى. 

وأكدت أن وزارة الرى تعمل فى الوقت الحالى على إنهاء كافة التعديات على الترع عن طريق التأهيل وإعادة أرناق ميول الترع ووصول المياه نظيفة إلى المزارعين، لافتة إلى أن الترعة المتعبة هى التى لم تصل كمياتها المطلوبة إلى نهاية الأرض الزراعية بسبب شدة السحب أثناء الزراعات.

وتابعت رئيس قسم توزيع المياه بوزارة الرى بمحافظة الغربية، أن تأهيل الترع يسمح للتصرفات التى تأخذها الترع أن تنطلق وتسير بالسرعة المطلوبة وتوفر المياه بعدد الأيام المحددة لها.

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