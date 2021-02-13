علي لطفي يكشف أسرار تفوق الأهلي على بالميراس في ضربات الترجيح

أكد على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن دراسة فريق بالميراس البرازيلي قبل مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، وكذلك طريقة تسديد لاعبيه لركلات الجزاء الترجيحية، تبقى بمثابة كلمة السر في التفوق عليه في تلك المواجهة التي توج خلالها نادي القرن الأفريقي بالميدالية البرونزية.









وقال: «حصلنا على فيديوهات عديدة للاعبي الفريق البرازيلي من قبل الجهاز الفني، وعقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، أكثر من جلسة معنا كحراس للفريق؛ من أجل الاستعداد جيدًا لكل الظروف الخاصة بالمباراة وتحديدا حال الوصول إلى ركلات الترجيح».







