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رياضة

علي لطفي يكشف أسرار تفوق الأهلي على بالميراس في ضربات الترجيح

السبت 13/فبراير/2021 - 10:53 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن دراسة فريق بالميراس البرازيلي قبل مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، وكذلك طريقة تسديد لاعبيه لركلات الجزاء الترجيحية، تبقى بمثابة كلمة السر في التفوق عليه في تلك المواجهة التي توج خلالها نادي القرن الأفريقي بالميدالية البرونزية.


وقال: «حصلنا على فيديوهات عديدة للاعبي الفريق البرازيلي من قبل الجهاز الفني، وعقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، أكثر من جلسة معنا كحراس للفريق؛ من أجل الاستعداد جيدًا لكل الظروف الخاصة بالمباراة وتحديدا حال الوصول إلى ركلات الترجيح».


وأوضح: «جهزنا ورقة خاصة بلاعبي بالميراس، وطريقة تسديدهم ضربات الترجيح، وكذلك الزوايا التي يقومون بالتركيز عليها، وبالفعل نجح محمد الشناوي ــ كابتن الفريق ــ في التعامل بخبرة كبيرة معها، وقاد الفريق لإنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين الذين تعاهدوا على إسعاد جماهير النادي في كل مكان؛ بحصد البطولات المحلية والقارية».
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