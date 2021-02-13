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حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بالشرقية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:41 ص
صدى البلد
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محمد العيسوى


جدد قاضى المعارضات بمحكمة أبوحماد بالشرقية، حبس المتهمين بذبح شاب لسرقة التوك توك منه والتخلص من جثته بجوار كوبرى العباسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى.

البداية عندما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة محمد وليد 21 عامًا، سائق توك توك مقيم بأبو حماد، مقتولًا متهشم الرأس وجرح طعنى بالرقبة ، بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمباشرة التحقيقات.
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