مساعدات أمريكية للجيش اللبناني واحتفالية بقاعدة بيروت الجوية

شارك قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون واللواء الركن ميلاد إسحق والسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا وعدد من الضباط بالجيش اللبناني في الإحتفالية التي شهدتها قاعدة بيروت الجوية حفلا لتسلّم ثلاث طوافات نوع Huey 2 مقدّمة كهبة من الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني.





وفي كلمته بهذة المناسبة فقد قال اللواء ميلاد إسحق أن هذه المناسبة تشكّل دليلًا على استمرار الدعم النوعي الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني وتعزيز قدراته العسكرية الجوية .





وأوضح اللواء ميلاد إسحق خلال كلمته تعكس ثقة السلطات الأميركية بالدور الوطني الذي يؤدّيه الجيش في حماية لبنان من الأخطار وخصوصًا خطر الإرهاب.





وبدورها لفتت السفيرة الأميركية إلى أن الطوافات المقدّمة من الولايات المتحدة الأميركية من شأنها الإسهام بشكل مباشر في تحسين قدرات الجيش العملانية، وضمان قيامه بمهامه المختلفة على صعيد الدفاع عن لبنان وشعبه.