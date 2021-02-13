وزير الشباب يشهد مباراة مصر والإمارات بـ الرجبي

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة نصف النهائي البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الاسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021، بحضور حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الاولمبية المصريةوقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والاسيوي للرجبي، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
تاهل المنتخب المصري للرجال بعد حصوله علي المركز الاول في المجموعة الأولى ليلاقي منتخب الامارات في الدور النصف النهائي.
كما تأهل المنتخب المصري للسيدات لنصف النهائي وسيلاقي منتخب لبنان.
ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.