ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الضرائب: غدا المهلة الأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير

السبت 13/فبراير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن غدا، الأحد الموافق 14 فبراير، تنتهي فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50%، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.


وتواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.


وأهاب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبة المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن 50% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 12/2/2021، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى جميع الاستفسارات على الخط الساخن 16395.




وأوضح "عبد القادر" أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقًا أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17/8/2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الضرائب: باق 7 أيام على انتهاء مهلة التجاوز عن مقابل التأخير في السداد

الحكومة: لا صحة لإيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين

الضرائب: على الشركات والمحلات الالتزام بـ فاتورة البيع حتى لا ترتكب جريمة

الضرائب: بدء المهلة الأخيرة للتجاوز عن الممولين بنسبة 50% من مقابل التأخير عند السداد

مصلحة الضرائب مستمرة فى حملتها للتوعية بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

انتهاء المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% فى 12 فبراير

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

الأهلي يواجه المريخ السوداني باستاد القاهرة الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة مدوية حول وقت معرفة ترامب بأحداث الكابيتول

في إمارة أبوظبي.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن فيروس كورونا

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن مصير الدراسة والامتحانات.. غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط