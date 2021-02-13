الضرائب: غدا المهلة الأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير





وأهاب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبة المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن 50% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 12/2/2021، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى جميع الاستفسارات على الخط الساخن 16395.















