لتلقي الإقرارات.. الضرائب: إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبيا بالغرف التجارية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقدم كل الدعم والتيسير للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية، خاصة مع صدور قرار وزير المالية رقم ( 296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا.





وأضاف أن قطاع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للحاسب الآلى يبذلان كل الجهد من أجل تقديم الدعم الفنى للممولين من أجل إنجاح موسم الإقرارات الضريبية، مشيرًا إلى استمرار العمل بالمناطق الضريبية والمأموريات بكامل طاقتها اعتبارًا من 1 مارس المقبل حتى السادسة مساء.



وأوضح "عبد القادر" أنه تم صدور قرار رقم (53 ) لسنة 2021 بخصوص إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبيا بالغرف التجارية، واستحداث مكتب إرشاد ضريبى متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة، لافتًا إلى أن هذه المكاتب تختص بتلقى الإقرارات وخدمة وإرشاد المولين بكافة الأمور الضريبية وكذلك تحصيل المستحقات الضريبية عن طريق منظومة الدفع الإلكترونى ، وتعليمات المصلحة المنظمة لذلك بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والرد عليها ، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين من خلال مكاتب الإرشاد المتميزة فتح ملفاتهم واستخراج بطاقاتهم الضريبية بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من أعمال .



وأشار إلى أن هذه المكاتب هى مكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالقاهرة ( الأوبرا) ، ومكتب إتحاد الصناعات ، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بشبرا الخيمة ، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالأسكندرية ، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بالغربية ، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بالشرقية ، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية دمياط ، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بالجيزة ، ومكتب الإرشاد الضريبى بنادى الصيد ، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية بالدقهلية ، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية بالقليوبية ، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية بالسويس ، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بكفر الشيخ ، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية ببورسعيد ، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية ببورسعيد ، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية ببنى سويف ، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية بأسيوط ، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية بسوهاج.

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وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تيسيرًا على الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية ، تم تجهيز منافذ الخزانة العامة بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلى، لتلقى الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ، وتقديم خدمة الإرشاد للممولين بكافة الأمور الضريبية خلال موسم الإقرار الضريبى، مضيفًا أنه تم فتح أبواب مراكز التدريب الضريبية ( دخل – قيمة مضافة ) لمساعدة الممولين لتقديم الإقرار الضريبى المميكن.

وأوضح "عبد القادر" أن المصلحة تقوم بتوفير الدعم الفنى للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية ، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفنى ، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، ويبلغ عددها (227 ) مأمورية ، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات ، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا ، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، وكذلك من خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة.

ونوه بأن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني « [email protected] ، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .



