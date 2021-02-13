ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجموعة الزمالك.. البدري والخنيسي يقودان هجوم الترجي التونسي ضد تونجيث السنغالي

السبت 13/فبراير/2021 - 02:51 م
الترجي التونسي
الترجي التونسي
Advertisements
إسراء أشرف
أعلن المدير الفني للترجي معين الشعباني اليوم، السبت، تشكيلة فريقه لمباراة تونجيث السنغالي، بملعب رادس في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الترجي وتونجيث الستغالي في مجموعة الزمالك وصيف النسخة الماضية، ومولودية الجزائر.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي مع ضيفه مولودية الجزائر في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الترجي كتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع:  إلياس الشتي، محمد أمين توجاي، عبد القادر بدران، حمدي النقاز.

الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، فوسيني كوليبالي، غيلان الشعلالي.

الهجوم: أنيس البدري، ياسين الخنيسي، علاء الدين المرزوقي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انفرد بصدارة الدوري التونسي.. الترجي يحسم الكلاسيكو ويتخطى النجم الساحلي

قرعة نارية للأبيض.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري الأبطال

خاص| أول تعليق من مدرب بطل السنغال على ملاقاة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

توعد بالثأر.. أول رد فعل من الترجي بعد الوقوع في مجموعة الزمالك

مجموعتنا الأصعب.. مدرب الترجي يتوعد بالثأر من الزمالك

مجموعة الزمالك .. طه الخنيسي وإلياس الشتي أول الراحلين عن الترجي التونسي

ترشيحاتنا

إغلاق منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية في الشارقة

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

أم تنهي حياة طفلتها الرضيعة بسبب الـ فيسبوك

الأهلي يواجه المريخ السوداني باستاد القاهرة الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا

سبب تسمية شهر رجب بهذا الاسم

رغم انخفاض الإصابات.. تحذير شديد من الصحة العالمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف