ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد إصاباتها بـ كورونا.. أم تتعرض لصدمة عند إرضاع طفلتها

السبت 13/فبراير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
يتسبب فيروس كورونا المستجد بسلالاته المتطورة في الكثير من التغيرات بالجسد، لكن التغيرات التي تعرضت لها إحدى الأمهات بالمكسيك كانت هي الأولى من نوعها وليست واحدة من الأعراض أو الآثار المدرجة حاليًا في قائمة منظمة الصحة العالمية.


أصيبت "آنا كورتيز"، وهي أم تبلغ من العمر 23 عامًا، بصدمة عندما لاحظت عند إرضاع طفلتها أن حليبها تحول للون الأخضر بعد أن أصيبت بكوفيد-19، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.


وقالت "آنا" إن حليبها أصبح أفتح في اللون بينما هي تقاوم فيروس كورونا، على الرغم من عدم تغيير نظامها الغذائي، ولكن أكد لها طبيب أطفال أن حليبها آمن، مضيفًا أن تغير اللون قد يكون ناتجًا عن أجسامها المضادة الطبيعية التي تقاوم العدوى.


وأصرت "آنا" على عدم وجود تغييرات في نظامها الغذائي، والذي اقترح بعض الخبراء أنه قد يكون وراء تغيير اللون، فيما أصيبت الأم، وهي من مونتيري بالمكسيك، بالفيروس في يناير وعانت من أعراض تشبه أعراض البرد وكذلك فقدت حاسة التذوق والشم.


وأضافت "آنا": "لقد تحدثت إلى طبيبة أطفال ابنتي ، وهي أيضًا استشارية الرضاعة، وقالت إنه من الشائع عندما تمرض الأم أو عندما يمرض الطفل بفيروس البرد أو المعدة، فإن حليب الأم سوف التغيير والتكيف مع الأجسام المضادة".


وتابعت: "السبب في أنه كان ملحوظًا جدًا في هذه الحالة هو أن الفيروس قوي جدًا، وأخبرتني (طبيبة الأطفال) بمجرد أن أثبتت إصابتي أنها إيجابية لمواصلة الرضاعة الطبيعية لابنتي، هذا هو أفضل شيء بالنسبة لها لأنه سيمنحها كل ما تحتاجه وإذا كانت مريضة فإن حليب الثدي سيكافح ذلك".


وأوضحت: "يعرف جسمك ما يفعله، وإذا كان يغير شيئًا في حليبك، فهذا لأن هذا هو ما يحتاجه جسمك"، كما قال خبراء بريطانيون إن الأمهات المرضعات المصابات بالفيروس يجب أن يستمرن في الرضاعة الطبيعية لأنه سيحمي أطفالهن.


لقاحات فيروس كورونا التي يتم طرحها حاليًا في المملكة المتحدة مسموح أيضًا باستخدامها للأمهات المرضعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون أدوية .. تخلص من نزلات البرد بهذا الشاي

إزاي تحمي طفلك من خطر الإصابة بكورونا خلال الرضاعة

علاج بالمجان..... علماء يجرون دراسات على لبن السرسوب في مواجهة كورونا

أدوية كحة للمرضعات وأفضل المضادات الحيوية

اكتشفي أسباب وعلاج الحمى عند الأطفال

ترشيحاتنا

مجموعة الموت.. الهلال السوداني في مهمة صعبة أمام صن داونز بـ دوري الأبطال

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

تحذيرات من تعرض إيران لموجة رابعة من فيروس كورونا

رغم انخفاض الإصابات.. تحذير شديد من الصحة العالمية

بسبب ست فوق الأربعين.. قصة تحول جابر القرموطي من الإعلام للغناء

كونوا مستعدين.. بيل جيتس يحذر من وباء آخر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف