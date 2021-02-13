تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

أعلن مستشفي قفط التعليمى بقنا، اليوم السبت، عن تعافي وخروج 9 حالات جديدة، من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم للشفاء التام.





وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، إن اليوم السبت، شهد خروج 9 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا من قسم العزل بالمستشفى بعد تعافيهم تمامًا من الإصابة، وخضوعهم لفترة العلاج اللازمة، ليصبح إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بالمستشفى منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا 95 حالة.





أوضح مدير المستشفى، بأن الفرق الطبية بالمستشفى لا تألو جهدًا فى تقديم كافة الدعم للمرضى حتى يتم تماثلهم للشفاء التام، برعاية و دعم دائم من الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، و متابعة الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.





وأضاف الدكتور عمرو عبدالراضي، المشرف الطبى بالمستشفى، بأن الحالات التى خرجت اليوم، لأشخاص من كبار السن أعمارهم تترواح ما بين 60 إلى 80 عامًا، و يعانى بعضهم من أمراض مزمنة استدعت بقائهم بالمستشفى حوالى 20 يومًا.





وشدد الدكتور محمد رمضان فرغلي، مدير مكافحة العدوى، على ضرورة استمرار المواطنين، الإلتزام بالتباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات وتطهير أو غسيل الأيدي باستمرار تجنبا للعدوى و انتقال الفيروس، وحرصًا على ما تحقق من جهود خلال الفترة الماضية فى مواجهة فيروس كورونا.





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