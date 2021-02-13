مدبولي: سنعيد المناطق الأثرية لما كانت عليه من 100 عام

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستنفق أموالا كثيرة لـ تطوير المناطق الأثرية و أن الدولة ستعيد الأنشطة فى المناطق التاريخية كما يتم فى معظم دول العالم.





ولفت خلال مؤتمر صحفى إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية الحفاظ على المباني التاريخية، و نعيد المنطقة لما كانت عليها، فالدولة تعيد بناء المناطق لما كانت عليه من 100 عام ماضي.











